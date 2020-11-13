Американская девушка-гений против гроссмейстера из СССР: разбираем сериал "Ход королевы"

Именно художественность позволила как автору оригинального романа, так и обратившимся к его творчеству кинематографистам создать удивительных персонажей с тончайшей психологией. В их центре - сама гениальная шахматистка, мастерски исполненная молодой Аней Тейлор-Джой (девушка является поклонницей книги и даже сама выбирала для героини костюмы и прически). Бесспорно, актрису ждет большое будущее - в этом году, несмотря на пандемию коронавируса, помимо "Хода королевы" она успела выпустить два полнометражных фильма - многострадальных "Новых мутантов" и современную экранизацию Джейн Остин "Эмма". Однако именно образ шахматного вундеркинда помогает Тейлор-Джой еще сильнее укрепиться в амплуа серьезной драматической актрисы.

ФОТО: imdb.com

Вынужденная рано повзрослеть (а после - и постареть), героиня являет собой образ изломанной жизнью девочки, которая потеряла и не может найти маму (а с фигурой отца отношения еще сложнее). Долгое время в приюте ее интересуют лишь три вещи - шахматы, транквилизаторы и целующиеся парочки. Впрочем, со временем она сама научится приманивать к себе мужчин, однако окажется ли способна на здоровые отношения - остается загадкой. Одним словом, героиня очень походит на излюбленных персонажей Дэвида Финчера - конфликтующих с обществом и его нормами и сосредоточенных только на своем деле.

Впрочем, почему сразу Финчер (о нем мы поговорим уже в декабре - с выходом долгожданного "Манка" на том же Netflix) - режиссер "Хода королевы" еще в собственном дебюте проявил интерес к героям с ментальными проблемами. Своим же подходом к персонажу гениальной шахматистки ему удалось оживить даже конъюнктурную составляющую проекта, благодаря чему

тоскливая фабула о сильной девушке, стремящейся к успеху в мире мужчин, становится по-настоящему искренней и увлекательной.

Но даже образ главной героини был бы неполон без окружающих ее персонажей-сателлитов, из которых отдельно запомнятся роли Гарри Меллинга (Дадли Дурсль из "Гарри Поттера") и неожиданно повзрослевшего Томаса Сэнгстера из "Игры престолов". При этом даже их переигрывает главное открытие сериала - тринадцатилетняя Айла Джонстон, сыгравшая главную героиню в самый определяющий период ее жизни - после смерти матери и во время знакомства с шахматами. Девочка с глубокими глазами выдает перформанс такой мощи, что даже старожилы профессии смотрятся на ее фоне блекловато. Вот уж где не киношный, а настоящий вундеркинд. Будь прокляты все премии мира, если не дадут девочке достойных наград!

Айла Джонстон и Билл Кэмп в фильме "Ход королевы" ФОТО: imdb.com

История гениальной шахматистки, хоть и остается плодом воображения авторов, происходит на фоне вполне конкретной исторической эпохи, имя которой - холодная война. Однако политическая реальность того времени если и доносится до героев и зрителей, то максимум - в виде портретов Кеннеди. Немного концентрированнее эта тема становится в самом конце, когда противостояние американской девушки-вундеркинда и советского титана доходит до финальной игры в Москве.

Кстати, Америка конца 50-х - начала 60-х очень напоминает Советский Союз - с неприветливыми продавцами, послушными женщинами и словно высеченными из камня мужчинами. А та страсть, с которой в фильме показан накал шахматных войн, заставляет поверить, что противостояние СССР и США в сфере шахмат было ничуть не менее драматичным, чем в сфере оружия, геополитики или космоса. Что интересно, конкретно в шахматах - не в пользу американцев.

Авторы сериала вообще относятся к советским шахматистам с большим пиететом (в качестве консультанта на фильме даже работал Гарри Каспаров) - начиная с гроссмейстеров в серых костюмах и заканчивая "дворовыми" матчами, где соревнуются простые советские граждане. А в самом конце фильм и вовсе сделает приятно всей русскоязычной публике и взглянет на гениальную американку добрыми глазами литовского (для многих - еще советского) актера Юозаса Будрайтиса.

Здесь любопытно вспомнить, как в российском кино про спорт иностранцев принято изображать бесчеловечными големами с пугающей моралью и чужеродным представлением о жизни. В американском "Ходе королевы" то же самое говорят о советских шахматистах - те буквально представляются высеченными из камня орудиями шахматных убийств. Впрочем, лишь до поры. Постепенно каждый из них скинет маску профессионала и окажется настоящим человеком - таким же, как наша героиня.

Вывод: Сериал Скотта Фрэнка - мощная история о гении, которую наверняка ждут ворохи наград на всех ближайших кинематографических премиях. Она изысканна и сложна, как шахматы, но своей человечностью достучится до сердца каждого зрителя.