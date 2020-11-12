Подробности рекордного числа случаев Covid-19: почти половина - в Риге

В Риге за прошедшие сутки зарегистрировано 248 новых зараженных, и общее их число за 14 дней составляет 1872 человека.

В свою очередь в Даугавпилсе зарегистрировано 46 новых заболевших, за последние две недели - 395.

Как в Краславском, так и в Смилтенском крае за прошедшие сутки было зарегистрировано 40 новых заболевших. Таким образом в Краславском крае общее число заболевших за две недели достигло 92, а в Смилтенском - 52.

По десять заболевших зарегистрировано в Елгаве, Саласпилсе, Бауском и Лимбажском краях. По восемь случаев констатировано в Лиепае, Юрмале и Талсинском крае, по семь - в Кекавском, Марупском, Огрском и Стопиньском краях. В ряде других краев за прошедшие утки зарегистрировано меньше новых случаев Covid-19.

97 из зарегистрированных за последние сутки зараженных в возрасте от 40 до 49 лет, 88 - в возрасте от 30 до 39 лет, 76 - в возрасте от 50 до 59 лет, а также от 19 до 19 лет. В других возрастных группах заболевших меньше.

Напомним, в среду в Латвии выявлено 533 новых случая Covid-19, двое инфицированных скончались. Это самое большое суточное количество новых случаев Covid-19 с начала пандемии.

За прошедшие сутки сделано 6833 теста на Covid-19, положительными были 7,8% тестов. Это один из самых высоких показателей доли положительных тестов за весь период пандемии.

Умершие входили в возрастные группы 80-85 и 90-95 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 107 человек, инфицированных Covid-19.

В целом в стране Covid-19 был выявлен у 9381 человека, выздоровели 1515 человек. Данные о выздоровлении 44 человек поступили вчера. По расчетам агентства LETA, в настоящее время Covid-19 болеют 7759 человек.

Вчера госпитализировано 44 больных Covid-19, выписано 30. В больницах лечатся 312 человек, у 17 болезнь протекает в тяжелой форме.