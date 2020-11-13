В Минске умер Роман Бондаренко. Его избили из-за бело-красно-белого флага

Местные жители рассказали порталу Tut.by, что в среду вечером люди в гражданской форме и масках приехали на "Площадь перемен", чтобы снять бело-красно-белые ленты. Люди из окружающих домов попытались узнать у них, что происходит, и во дворе начался конфликт.

"Между человеком в маске и неизвестным парнем завязалась какая-то словесная перепалка, Рома в ней не участвовал, он стоял рядом и слушал, - цитирует Tut.by одну из свидетельниц произошедшего. - Потом он что-то сказал, и человек в маске спросил: "Ты чего борзый такой?" Оттолкнул Рому ближе к муралу, тот пытался увернуться, но неизвестный схватил его и со всей силы отбросил к горке на площадке. Он сильно ударился головой".

По словам соседей, после этого Бондаренко задержали, посадили в микроавтобус и увезли.

"Я видел всё из окна, от момента начала конфликта, до момента, когда его засунули в бус, - цитирует издание Ex-press.by одного из очевидцев, написавшего о произошедшем в "Телеграме". - Всё заняло около 3-5 минут. В бус его засунули в сознании, на площадке его не избивали".

"Негосударственная символика"

Родственники рассказали, что в четверг вечером Бондаренко скончался от полученных травм.

"Мама утром ездила в больницу к Роману. Состояние очень тяжелое, врачи сказали, что шанс выжить один из тысячи, - рассказала Tut.by сестра Романа Бондаренко Ольга Кучеренко еще до того, как стало известно о его смерти. - Требуется дополнительная операция, но в этом состоянии брат ее не переживет. Нужно ждать, пока пойдет на поправку. Маме разрешили увидеть Романа, ненадолго пустили в реанимацию, он в коме. Подключен к разным аппаратам, весь в повязках и синяках".

Сообщения о смерти Бондаренко родственники также подтвердили "Радио Свобода". По данным Tut.by, в больницу он поступил из Центрального РУВД Минска.

В четверг вечером Ольга Кучеренко опубликовала видеообращение, в котором со слезами на глазах рассказала о смерти брата. "Рома никого не провоцировал, это я знаю точно со слов свидетелей, притом не одних, - сказала она в видео, опубликованном "Радио Свобода". - Все, что с ним произошло, произошло уже после Площади перемен". "Я записываю это видео, чтобы большее количество людей узнало о том, что происходит в этой стране, что люди - абсолютно беззащитные. Я очень надеюсь на правоохранительные органы, что они возбудят уголовное дело".

Пресс-секретарь столичной милиции Ольга Чемоданова прямо не подтвердила, что Бондаренко был задержан сотрудниками правоохранительных органов.