В России студенту приходится лезть на березу, чтобы поймать 3G и выйти в Zoom на пары

Студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов записал видеообращение к губернатору области Александру Буркову. Молодой человек, который живет в деревне Станкевичи Называевского района, рассказал, что после того, как с 9 ноября их перевели на дистанционное обучение, ему приходится ходить в лес и залезать на 8-метровую березу, чтобы поймать интернет и выйти в Zoom на пары, пишет "Дождь".
Молодой человек объяснил, что дома у него есть интернет, но только 2G, что не позволяет ему выйти на связь с учителями.
"Летом этого года я стал популярным блогером в TikTok и проводил прямые эфиры с березы. Но, понимаете, сейчас не май месяц на дворе, и мне приходится жертвовать своим здоровьем. Я уже болел двухсторонней пневмонией. Александр Леонидович, я бы хотел уточнить от лица всех студентов, у которых плохой интернет, как решить данный вопрос?", - обратился блогер к губернатору области.
Дудоладов ведет в тиктоке канал под названием "Омский колхозник", в котором выкладывает ролики о сельской жизни.