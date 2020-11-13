"Да, был период в нашей жизни": Михаил Галустян о разводе с женой и слухах про банкротство

Был момент, когда пара переживала тяжелый кризис. Они с Викторией постоянно ссорились. И даже думали расстаться.

"Да, был период в нашей жизни, когда мы хотели развестись. Это было еще до рождения дочек", - сказал Михаил.

С его слов, тогда казалось, что отношения "зашли в тупик, поэтому и возникло обоюдное решение о расставании".

"Но никто вещей не собирал, дом не покидал. А потом наладилось", - объяснил он.

С появлением дочерей все внимание стало уходить на них. Но Михаил и Виктория постарались сохранить романтику.

В интервью порталу "Телепрограмма" Галустян прокомментировал слухи о банкротстве, распространившиеся после того, как он закрыл зарегистрированную на него фирму.

"Недобросовестные издания публикуют непроверенную информацию, интерпретируют факты по-своему, сообщая, что Галустян чуть ли не обанкротился. Конечно же, это не так", - подчеркнул Михаил.

Дело в том, что актер ее сначала открыл, а потом понял, что не будет пользоваться и закрыл ее.