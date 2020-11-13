Пт, 13.11.2020
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"Да, был период в нашей жизни": Михаил Галустян о разводе с женой и слухах про банкротство

Михаил Галустян

ФОТО: скриншот с youtube.com

Российский актер и резидент Comedy Club Михаил Галустян признался, что за годы жизни в браке они с супругой Викторией задумывались о разводе. Об этом пишет StarHit.ru. 

Был момент, когда пара переживала тяжелый кризис. Они с Викторией постоянно ссорились. И даже думали расстаться.

"Да, был период в нашей жизни, когда мы хотели развестись. Это было еще до рождения дочек", - сказал Михаил.

С его слов, тогда казалось, что отношения "зашли в тупик, поэтому и возникло обоюдное решение о расставании".

"Но никто вещей не собирал, дом не покидал. А потом наладилось", - объяснил он. 

С появлением дочерей все внимание стало уходить на них. Но Михаил и Виктория постарались сохранить романтику. 

В интервью порталу "Телепрограмма" Галустян прокомментировал слухи о банкротстве, распространившиеся после того, как он закрыл зарегистрированную на него фирму.

"Недобросовестные издания публикуют непроверенную информацию, интерпретируют факты по-своему, сообщая, что Галустян чуть ли не обанкротился. Конечно же, это не так", - подчеркнул Михаил. 

Дело в том, что актер ее сначала открыл, а потом понял, что не будет пользоваться и закрыл ее.

"У меня все в порядке", - резюмировал юморист.

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