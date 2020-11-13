Участники группы System Of A Down рассказали об угрозах в соцсетях из-за поддержки армян

Музыканты расcказали, что передали 600 тысяч долларов (507 тысяч евро) в фонд помощи Армении.

Также в видео участники группы возмутились тем, что конфликт в Нагорном Карабахе был развязан во время пандемии коронавируса. Они обвинили Турцию и Азербайджан в военных преступлениях и агрессии.

Вокалист коллектива Серж Танкян подчеркнул, что хочет привлечь внимание мира к несправедливости, которая происходит в Арцахе, а бас-гитарист Шаво Одаджян признался, что ему и другим знаменитостям поступают угрозы в соцсетях из-за поддержки армян.

Напомним, что армяно-американская метал-группа System of A Down впервые за 15 лет выпустила новые песни - они о конфликте в Нагорном Карабахе. Также музыканты организовали сбор средств в поддержку пострадавшим от военного конфликта в Нагорном Карабахе.