В Дании могут убить 17 миллионов норок. А домашние животные тоже болеют коронавирусом?
Что случилось?
В начале ноября 2020 года власти Дании объявили о том, что в стране убьют всех норок, живущих на фермах (15–17 миллионов особей, Дания - крупнейший поставщик меха норок в мире). Это связано с тем, что у норок обнаружили новый вариант SARS-CoV-2, который заражает в том числе людей и теоретически может снизить эффективность будущих вакцин. До этого в Испании и Нидерландах решили убить в общей сложности 1 100 000 норок: у найденного вируса не было такой мутации, но власти боялись, что вирус начнет передаваться от норок людям. Кроме того, в Нидерландах в любом случае были планы закрыть меховую ферму к 2024 году.
"Медуза" решила рассказать, что сейчас известно о том, какие животные могут заразиться новым коронавирусом и передать его человеку.
И какие животные могут болеть?
Исчерпывающего списка пока не существует, но, по данным Всемирной организации здоровья животных, новым коронавирусом заражаются:
- хорьки, у них почти не бывает симптомов, они могут передавать вирус друг другу (SARS-CoV-1 их тоже отлично заражает);
- норки (как и хорьки, они из семейства куньих). О том, что им передается новый коронавирус, было известно еще в апреле, и, похоже, вирус распространяется у них довольно легко, причем заболевание проявляется по-разному: от простого насморка до серьезного поражения легких. Известно о случаях заражения норок не только в Дании, но и в других странах (Нидерланды, Швеция, Италия, Испания и США);
- собаки, однако передать вирус им сложно, и симптомов у них не замечено;
- животные семейства кошачьих (кошки, львы, тигры). У кошек симптомы в худшем случае минимальные, а у львов и тигров заметные. Животные могут передавать вирус друг другу;
- египетские летучие собаки;
- сирийские хомячки, у них симптомов почти не бывает, могут передавать вирус друг другу;
- приматы, в частности, макаки.
В экспериментах не удалось заразить свиней и домашних птиц (кур, уток, индеек). На данный момент вспышки ковида на фермах случались только у норок. О смертельных случаях среди домашних животных неизвестно, и симптомы у них легкие.
Я могу заразиться от своего домашнего животного?
Имеющиеся данные говорят о том, что риск заразиться от домашнего животного низкий. На самом деле таких случаев не зафиксировано - известно лишь, что работники меховых ферм заражались от норок.
Более того, судя по всему, домашние животные заболевают не так часто. Например, в США, где рекомендуют тестировать животных с симптомами и контактами с больным человеком, обнаружили всего 54 кошки и собаки, заболевших ковидом. И в целом по миру известных случаев не так много, несмотря на распространенность инфекции.
Но все же как себя обезопасить?
Каких-то особых рекомендаций медицинские и ветеринарные организации не дают - они лишь советуют соблюдать привычные меры безопасности, которые помогают защититься от других вирусов, а также бактерий и грибков. В частности, мыть руки до и после контакта с животным или его едой, продуктами жизнедеятельности либо вещами, а также не позволять животному лизать ваше лицо.
Если у животного есть подозрительные симптомы, лучше пообщаться с ветеринаром и соблюдать такие меры безопасности:
- не выпускать животное из дома (исключения: если нужно к ветеринару или если это собака и ее нужно выгулять, но тогда рекомендуется сделать прогулки максимально короткими и держаться от других людей и животных на расстоянии двух метров);
- оградить его от людей и других животных, выделить ему свою посуду, игрушки и другие необходимые вещи;
- выделить ему свое место для туалета (если это собака в частном дворе или кошка);
- надевать перчатки, если убираете фекалии животного или в принципе контактируете с его биологическими жидкостями. Кал нужно поместить в закрывающийся пакет;
- надевать маску при близком контакте;
- часто мыть руки и не трогать лицо грязными руками.
Не нужно каким-либо способом дезинфицировать животное или надевать на него маску. Это вредно. Если животному стало хуже, свяжитесь с ветеринаром.
А заразить питомца я могу?
Возможно. В зафиксированных случаях животные в основном заражались после тесного контакта с больным человеком.
И как защитить животное?
Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют заботиться об инфекционной безопасности домашних животных почти так же, как вы заботитесь об инфекционной безопасности членов семьи. То есть, например, ваш питомец не должен подходить ближе чем на два метра к другим людям и животным (конечно, за исключением тех, с которыми он живет).
Если вы заболели, то вам нужно изолироваться от людей и животных, с которыми вы живете. Если вам все же нужно ухаживать за домашним животным, каждый раз при контакте надевайте маску и мойте руки до и после общения. В любом случае контакты домашнего животного с другими животными и людьми нужно ограничить: тут действуют те же правила, что и для людей, контактировавших с заболевшим человеком.
А может, моему животному нужно сделать тест на коронавирус?
В России, судя по всему, это невозможно. Нам удалось найти информацию лишь об одной тест-системе, которая стала доступна для продажи оптом с октября, но нет ни одного коммерческого предложения лабораторий для владельцев домашних животных.
И все-таки: неужели нельзя было обойтись без убийства норок?
Власти разных стран пытались остановить распространение вируса среди норок разными методами, в том числе запрещая перемещение животных между фермами, но ничего не вышло. Кроме того, не забывайте, что норок в любом случае планировали убить - именно это с ними делают на меховых фермах. И наконец, 10 ноября власти Дании признали, что не имели права требовать от заводчиков убийства всех норок. Все, что они могут сейчас в соответствии с действующим законодательством, - это призывать к этой мере.
Автор: Дарья Саркисян