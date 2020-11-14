В Дании могут убить 17 миллионов норок. А домашние животные тоже болеют коронавирусом?

Если у животного есть подозрительные симптомы, лучше пообщаться с ветеринаром и соблюдать такие меры безопасности:

не выпускать животное из дома (исключения: если нужно к ветеринару или если это собака и ее нужно выгулять, но тогда рекомендуется сделать прогулки максимально короткими и держаться от других людей и животных на расстоянии двух метров);

оградить его от людей и других животных, выделить ему свою посуду, игрушки и другие необходимые вещи;

выделить ему свое место для туалета (если это собака в частном дворе или кошка);

надевать перчатки, если убираете фекалии животного или в принципе контактируете с его биологическими жидкостями. Кал нужно поместить в закрывающийся пакет;

надевать маску при близком контакте;

часто мыть руки и не трогать лицо грязными руками.

Не нужно каким-либо способом дезинфицировать животное или надевать на него маску. Это вредно. Если животному стало хуже, свяжитесь с ветеринаром.

А заразить питомца я могу?

Возможно. В зафиксированных случаях животные в основном заражались после тесного контакта с больным человеком.

И как защитить животное?

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют заботиться об инфекционной безопасности домашних животных почти так же, как вы заботитесь об инфекционной безопасности членов семьи. То есть, например, ваш питомец не должен подходить ближе чем на два метра к другим людям и животным (конечно, за исключением тех, с которыми он живет).

Если вы заболели, то вам нужно изолироваться от людей и животных, с которыми вы живете. Если вам все же нужно ухаживать за домашним животным, каждый раз при контакте надевайте маску и мойте руки до и после общения. В любом случае контакты домашнего животного с другими животными и людьми нужно ограничить: тут действуют те же правила, что и для людей, контактировавших с заболевшим человеком.

А может, моему животному нужно сделать тест на коронавирус?

В России, судя по всему, это невозможно. Нам удалось найти информацию лишь об одной тест-системе, которая стала доступна для продажи оптом с октября, но нет ни одного коммерческого предложения лабораторий для владельцев домашних животных.

И все-таки: неужели нельзя было обойтись без убийства норок?

Власти разных стран пытались остановить распространение вируса среди норок разными методами, в том числе запрещая перемещение животных между фермами, но ничего не вышло. Кроме того, не забывайте, что норок в любом случае планировали убить - именно это с ними делают на меховых фермах. И наконец, 10 ноября власти Дании признали, что не имели права требовать от заводчиков убийства всех норок. Все, что они могут сейчас в соответствии с действующим законодательством, - это призывать к этой мере.