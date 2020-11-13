В прокат вышла картина "Цой" Алексея Учителя. Против фильма была семья музыканта

Родные Виктора Цоя попросили Владимира Путина запретить фильм, назвав его "пошлым зрелищем". Они указали, что не разрешали Алексею Учителю использовать имя и образ музыканта.

Алексей Учитель указывал, что он устно об этом договорился с сыном Цоя Александром. Имена персонажей в фильме были изменены.

Напомним, что фильм должен был выйти в прокат 3 сентября, но в конце августа режиссер объявил, что прокат перенесен на неопределенный срок.

Кинокритик "Медузы" Антон Долин считает, что картина не должна задеть чувства поклонников "Кино".

В центре фильма - водитель Павел Шелест, "Икарус" которого в роковой аварии оборвал жизнь кумира позднего СССР. Он же и доставляет гроб с телом звезды к месту похорон, в Ленинград.

"Главный герой фильма именно Шелест, а не Цой", - подчеркивает Долин.

Именно этот факт он и назван одним из возможных вопросов к режиссеру.

"К "Цою" были претензии у родственников музыканта; можно спрогнозировать и недовольство фанатов (важных, между прочим, персонажей фильма) после премьеры. Может, и правда в этом есть что-то кощунственное: представьте фильм "Леннон", героем которого был бы Марк Чепмен", - рассуждает критик.