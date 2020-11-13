В прокат вышла картина "Цой" Алексея Учителя. Против фильма была семья музыканта

В российских кинотеатрах 12 ноября в прокат вышла драма Алексея Учителя "Цой". Этот фильм о событиях, которые случились после гибели легендарного рок-музыканта - стал причиной скандала. Об этом пишет "Медуза".
Родные Виктора Цоя попросили Владимира Путина запретить фильм, назвав его "пошлым зрелищем". Они указали, что не разрешали Алексею Учителю использовать имя и образ музыканта.
Алексей Учитель указывал, что он устно об этом договорился с сыном Цоя Александром. Имена персонажей в фильме были изменены.
Напомним, что фильм должен был выйти в прокат 3 сентября, но в конце августа режиссер объявил, что прокат перенесен на неопределенный срок.
Кинокритик "Медузы" Антон Долин считает, что картина не должна задеть чувства поклонников "Кино".
В центре фильма - водитель Павел Шелест, "Икарус" которого в роковой аварии оборвал жизнь кумира позднего СССР. Он же и доставляет гроб с телом звезды к месту похорон, в Ленинград.
"Главный герой фильма именно Шелест, а не Цой", - подчеркивает Долин.
Именно этот факт он и назван одним из возможных вопросов к режиссеру.
"К "Цою" были претензии у родственников музыканта; можно спрогнозировать и недовольство фанатов (важных, между прочим, персонажей фильма) после премьеры. Может, и правда в этом есть что-то кощунственное: представьте фильм "Леннон", героем которого был бы Марк Чепмен", - рассуждает критик.
Но он тут же указывает, что персонаж Евгения Цыганова - это лицо "мифологическое, вымышленное".