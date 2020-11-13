Черно-белый фильм Кончаловского о расстреле в Новочеркасске выдвинули на "Оскар"

Черно-белая кинолента Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" посвящена действиям властей во время разгона демонстрации рабочих, в результате чего погибли люди. Именно она выдвинута на премию "Оскар". Об этом сообщает РБК.
Эту новость подтвердил глава Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.
Согласно правилам, фильмы, которые претендуют на получение награды Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", выдвигают сами страны, после уже академики выбирают картины-номинанты.
"Дорогие товарищи!" - это черно-белая картина о событиях 1962 года, известных как новочеркасский расстрел. Главную роль в нем сыграла жена режиссера Юлия Высоцкая. Напомним, что именно этот фильм получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.
Основной акционер USM Holdings Алишер Усманов выступил продюсером фильма.