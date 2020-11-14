RUS TVNETЗвездыЗвездыШура, Оксана Акиньшина и другие звезды, которые не окончили школу 1 14 ноября 2020, 7:16Шура, Оксана Акиньшина и другие звезды, которые не окончили школуrus.tvnet.lvПродолжение статьи1 / 6ДалееШураФОТО: https://www.instagram.com/starshenbaum_anna//akinshok2013/shuramedvedev/ коллаж RUS TVNETОказывается, не все знаменитости смогли закончить школу. RUS TVNET рассказывает о нескольких звезд, которые забыли про образование и увлеклись карьерой. ШураАнна Старшенбаум Оксана Акиньшина Джонни Депп Киану Ривз 1 Продолжение статьи1 / 6ДалееШураанна старшенбаумзвездыоксана акиньшинапевец шурароссийские звездытелезвездышура