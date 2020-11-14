ФОТО: https://www.instagram.com/starshenbaum_anna//akinshok2013/shuramedvedev/ коллаж RUS TVNET

Оказывается, не все знаменитости смогли закончить школу. RUS TVNET рассказывает о нескольких звезд, которые забыли про образование и увлеклись карьерой. 