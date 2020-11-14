Нужно ли в холодное время прогревать автомобиль?

В самые холодные месяцы года водители хотят свою машину поберечь и с утра перед ездой хоть немного прогреть двигатель. Но идет ли машине на пользу работа на холостом ходу? Немецкий AutoBild отвечает на этот вопрос ясным "нет".

Современным двигателям прогревание может даже вредить, и на это указывает и входящий в группу Volkswagen бренд Seat.

Когда мотор работает на холостом ходу, он греется медленнее и дольше, и, так как технические жидкости холодные, не является в этом время оптимальной и смазка.

По этой причине куда "здоровее" будет начать езду сразу же после того, как двигатель был заведен. Конечно, нужно воздерживаться от резких действий, так как это в долгосрочной перспективе может навредить холодному двигателю.

В идеальном случае движение необходимо начать медленно, плавно и на низких оборотах двигателя, чтобы он равномерно получил рабочую температуру.