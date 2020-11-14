Нужно ли в холодное время прогревать автомобиль?

Наступила осень, и утра становятся все более холодными. То, что с утра в автомобиле неприятно холодно, более уже никого не удивляет, поэтому многие водители следуют старой привычке и машину перед ездой прогревают. Но нужно ли это делать?
В самые холодные месяцы года водители хотят свою машину поберечь и с утра перед ездой хоть немного прогреть двигатель. Но идет ли машине на пользу работа на холостом ходу? Немецкий AutoBild отвечает на этот вопрос ясным "нет".
Современным двигателям прогревание может даже вредить, и на это указывает и входящий в группу Volkswagen бренд Seat.
Когда мотор работает на холостом ходу, он греется медленнее и дольше, и, так как технические жидкости холодные, не является в этом время оптимальной и смазка.
По этой причине куда "здоровее" будет начать езду сразу же после того, как двигатель был заведен. Конечно, нужно воздерживаться от резких действий, так как это в долгосрочной перспективе может навредить холодному двигателю.
В этом совете скрывается и контраргумент для тех, кто заводит машину и сидит в ней, пока в салоне не станет комфортно тепло. Так как в большинстве автомобилей отопление пассажирского помещения напрямую зависит от температуры двигателя, понятно, что салон нагреется быстрее, если быстрее прогреется двигатель. И это произойдет, если начать умеренное, равномерное движение.