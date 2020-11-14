Умер Армен Джигарханян

Он сыграл более 250 ролей в театре и кино, среди наиболее известных из них - бандит по кличке Горбатый в многосерийном фильме "Место встречи изменить нельзя" и капитан Овечкин в последних двух частях трилогии о неуловимых мстителях.

О смерти артиста российским сообщил его официальный представитель Артур Согомонян, пишет Русская служба ВВС.

Он отметил, что актер скончался в 6 утра в субботу в Москве. Причины смерти он не уточнил. 48

Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Армен Джигарханян родился в Ереване в 1935 году. Сниматься в кино он начал в начале 1960-х годов и всего сыграл более чем в 250 фильмах, параллельно работая в театре. Он даже попал в книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер.

Среди наиболее известных ролей Джигарханяна - бандит по кличке Горбатый в многосерийном фильме "Место встречи изменить нельзя", судья Кригс в комедии "Здравствуйте, я ваша тетя" и капитан Овечкин в последних двух частях трилогии о неуловимых мстителях.