Началась работа над сиквелом "Константина", в котором 15 лет назад сыграл Киану Ривз

Шведский и американский актер Петер Стормаре (Peter Stormare) на своей Instagram-странице рассказал, что началась работа над продолжением фильма "Константин" с Киану Ривзом, снятого 15 лет назад.
Известно, что артист вновь будет в нем играть Люцифера.
Напомним, оригинальный фильм "Константин: Повелитель тьмы" вышел в 2005 году. В главной роли - Киану Ривз, а Стормаре исполнил роль Люцифера.
По сюжету Джон Константин обладает редким даром распознавать помесь ангелов и демонов, которые бродят по земле в облике людей. Константин в какой-то момент понимает, что устал от своих способностей. Он пытается покончить с собой, но его спасают. Герой остается, чтобы следить за порядком на границе мира людей и мира ангелов и демонов.
Фильм был сня на серии комиксов Hellblazer. Его бюджет составил 100 миллионов долларов, а в прокате он собрал 230 миллионов долларов.