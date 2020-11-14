Началась работа над сиквелом "Константина", в котором 15 лет назад сыграл Киану Ривз

По сюжету Джон Константин обладает редким даром распознавать помесь ангелов и демонов, которые бродят по земле в облике людей. Константин в какой-то момент понимает, что устал от своих способностей. Он пытается покончить с собой, но его спасают. Герой остается, чтобы следить за порядком на границе мира людей и мира ангелов и демонов.