Сб, 14.11.2020
Борьба с одной смертельной болезнью не должна происходить за счет другой. Обязательно нужно продолжать иммунизацию от всех инфекций, против которых есть вакцины директор Детского фонда ООН Генриетт Фор
директор Детского фонда ООН Генриетт Фор
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • Латвийский актер выступил на шоу "Голос" и сделал предложение своей невесте

Латвийский актер выступил на шоу "Голос" и сделал предложение своей невесте

ФОТО: скриншот видео

Актер и музыкант Андрей Антужан из Риги, который на данный момент живет в Осло, стал участником "Слепых прослушиваний" в девятом сезоне шоу "Голос".

Он появился на сцене в черном кожаном плаще с рокерскими аксессуарами и в ковбойской шляпе, стилизованной под киберпанк. Спел Антужан хит Come with Me Now группы Kongos, но к нему никто из судей не повернулся. 

Сергея Шнурова заинтересовало, как Андрей попал из Норвегии в Россию. Участник ответил, что он сдал тест на коронавирус и сделал визу. Потому все было легально. 

Лидер группы "Ленинград" отметил, что Антужан, скорее всего, переволновался, ведь песня ему идеально подходила. Тогда он признался, что не расстроился, но и правда был повод для волнения. Андрей воспользовался ситуацией и сделал предложение любимой прямо в эфире Первого канала.

Девушка, прилетевшая с Андреем из Норвегии, не могла поверить в происходящее. Она согласилась и приняла кольцо, сказав: "Какая прелесть!".

"Конечно, да!" - указала она в разговоре с Дмитрием Нагиевым.

Напомним, что это был последний выпуск "Слепых прослушиваний" на шоу "Голос". Каждый из четырех наставников набрали по 12 вокалистов в свою команду. В следующую пятницу уже начнется этап "Поединков".

Видео: Андрей Антужан - Come with Me Now

Последние новости

НАВЕРХ
Back