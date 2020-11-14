Латвийский актер выступил на шоу "Голос" и сделал предложение своей невесте

Он появился на сцене в черном кожаном плаще с рокерскими аксессуарами и в ковбойской шляпе, стилизованной под киберпанк. Спел Антужан хит Come with Me Now группы Kongos, но к нему никто из судей не повернулся.

Сергея Шнурова заинтересовало, как Андрей попал из Норвегии в Россию. Участник ответил, что он сдал тест на коронавирус и сделал визу. Потому все было легально.

Лидер группы "Ленинград" отметил, что Антужан, скорее всего, переволновался, ведь песня ему идеально подходила. Тогда он признался, что не расстроился, но и правда был повод для волнения. Андрей воспользовался ситуацией и сделал предложение любимой прямо в эфире Первого канала.

Девушка, прилетевшая с Андреем из Норвегии, не могла поверить в происходящее. Она согласилась и приняла кольцо, сказав: "Какая прелесть!".

"Конечно, да!" - указала она в разговоре с Дмитрием Нагиевым.

Напомним, что это был последний выпуск "Слепых прослушиваний" на шоу "Голос". Каждый из четырех наставников набрали по 12 вокалистов в свою команду. В следующую пятницу уже начнется этап "Поединков".