"Лучше износиться, чем заржаветь": вспоминаем самые культовые роли Армена Джигарханяна

Он отметил, что актер скончался в 6 утра в субботу в Москве. Народный артист СССР Армен Джигарханян умер от остановки сердца из-за болезни почек и отека организма, передает ТАСС.

В последнее время актер долго и тяжело болел. Для установки точных причин смерти будет проведена экспертиза.

В это трудно поверить, но Джагарханяна не приняли в ГИТИС из-за армянского акцента. В итоге он прошел длинный путь от помощника оператора до актера Ереванского театра. Именно в театре его заметил знаменитый режиссер Эфрос.

Успех в кино пришел к нему после роли молодого ученого-физика Артема Манвеляна в картине режиссера Фрунзе Довлатяна "Здравствуй, это я!" и судьи Кригса в комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!".

Джигарханян играл разноплановые роли. Его можно увидеть в комедийных и приключенческих лентах, в драмах и музыкальных фильмах:

"Собака на сене" (1977), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Тегеран-43" (1980), "Никколо Паганини" (1982), "Паспорт" (1990), "Цареубийца" (1991) и многих других. Среди сериалов - "Казус Кукоцкого" (2005), "Нечаянная радость" (2005), "Земский доктор. Жизнь заново" (2011–2012), "Душа шпиона" и др.

Любопытный факт: такое количество ролей Армена Борисовича, а их больше 300, внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Их сотни, и в каждой из них он был другим - Горбатый, Тристан, Кригс, штабс-капитан Овечкин и т. д.

"На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди" (1992)

"На свете столько нет армян, сколько ролей сыграл Джигарханян!" - говорил о коллеге и товарище Валентин Гафт. Именно так это и было!

Многим запомнился голос артиста. Ведь он был мастером озвучки. Голосом Джагарханяна говорят многие герои уже культовых советских мультфильмов: "Жил-был пес" (1982), "Остров сокровищ" (1988), "Приключения поросенка Фунтика" (1986-1988), "Маленькая колдунья" (1991), "Новые приключения Бабки Ежки" (2008), "Тачки" (2006), "Паровозик Тишка" (2012-2013) и др.

Армен Борисович Джигарханян был невероятно трудоспособен. Об этой своей особенности он говорил: "Лучше износиться, чем заржаветь".

Он также стал автором книги "Я одинокий клоун", которую написал при участии театроведа Виктора Дубровского.

Награды:

В 1977 году Армен Джигарханян получил звание народного артиста Армянской ССР, а в 1985 году - звание народного артиста СССР. Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степени, а также армянским орденом Почета.

Актер неоднократно становился лауреатом многочисленных премий: "Золотого овна" (1995), премии имени Станиславского (2000), "Золотой маски" (2001) и "Золотого орла" (2008), "Хрустальной Турандот" (2010) и Царскосельской художественной премии (2011).

В 2015 году Армену Джигарханяну вручили премию "Золотая маска" "За выдающийся вклад в театральное искусство".