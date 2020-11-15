"Лучше износиться, чем заржаветь": вспоминаем самые культовые роли Армена Джигарханяна

На 86-м году жизни умер народный артист СССР Армен Джигарханян. Причиной смерти стала остановка сердца. О смерти артиста российским СМИ сообщил его официальный представитель Артур Согомонян.
Он отметил, что актер скончался в 6 утра в субботу в Москве. Народный артист СССР Армен Джигарханян умер от остановки сердца из-за болезни почек и отека организма, передает ТАСС.
В последнее время актер долго и тяжело болел. Для установки точных причин смерти будет проведена экспертиза.
В это трудно поверить, но Джагарханяна не приняли в ГИТИС из-за армянского акцента. В итоге он прошел длинный путь от помощника оператора до актера Ереванского театра. Именно в театре его заметил знаменитый режиссер Эфрос.
Успех в кино пришел к нему после роли молодого ученого-физика Артема Манвеляна в картине режиссера Фрунзе Довлатяна "Здравствуй, это я!" и судьи Кригса в комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!".
"Собака на сене" (1977), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Тегеран-43" (1980), "Никколо Паганини" (1982), "Паспорт" (1990), "Цареубийца" (1991) и многих других. Среди сериалов - "Казус Кукоцкого" (2005), "Нечаянная радость" (2005), "Земский доктор. Жизнь заново" (2011–2012), "Душа шпиона" и др.
Предлагаем вспомнить фрагменты из самых культовых ролей Армена Борисовича:
"Здравствуй, это я!" (1975)
"Собака на сене" (1977)
"Место встречи изменить нельзя" (1979)
"Новые приключения неуловимых" (1968)
"На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди" (1992)
"Здравствуйте, я ваша тетя!" (1975)
Многим запомнился голос артиста. Ведь он был мастером озвучки. Голосом Джагарханяна говорят многие герои уже культовых советских мультфильмов: "Жил-был пес" (1982), "Остров сокровищ" (1988), "Приключения поросенка Фунтика" (1986-1988), "Маленькая колдунья" (1991), "Новые приключения Бабки Ежки" (2008), "Тачки" (2006), "Паровозик Тишка" (2012-2013) и др.
Он также стал автором книги "Я одинокий клоун", которую написал при участии театроведа Виктора Дубровского.
Награды:
В 1977 году Армен Джигарханян получил звание народного артиста Армянской ССР, а в 1985 году - звание народного артиста СССР. Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степени, а также армянским орденом Почета.
Актер неоднократно становился лауреатом многочисленных премий: "Золотого овна" (1995), премии имени Станиславского (2000), "Золотой маски" (2001) и "Золотого орла" (2008), "Хрустальной Турандот" (2010) и Царскосельской художественной премии (2011).
В 2015 году Армену Джигарханяну вручили премию "Золотая маска" "За выдающийся вклад в театральное искусство".
Прощание с Арменом Борисовичем планируют провести 17 ноября в Московском драматическом театре, если позволит эпидемиологическая обстановка. Похоронят актера на Ваганьковском кладбище рядом с единственной дочерью, сообщает Rg.ru.