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Звездные страсти: Заворотнюк начала выходить на улицу, а Харламов утешился с копией Асмус

ФОТО: instagram / коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET в рубрике "Звездные страсти" обозревает самые громкие сплетни из жизни знаменитостей на этой неделе. Вновь СМИ всполошились из-за слухов о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. Кроме того, желтая пресса не забывает про Гарика Харламова и продолжает искать его любовниц. Итак, поехали! 

Новости про Анастасию Заворотнюк

Журналисты стараются по крупицам собирать информацию о состоянии тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. Недавно многочисленные новостные порталы сообщили, что актрису якобы заметили гуляющей во дворе собственного дома в Подмосковье. 

Прогулки Заворотнюк осуществляет за забором на участке. Это сделано специально, чтобы актрису не могли бы сфотографировать. Как сообщает Teleprogramma.pro, если Анастасии нужно выехать куда-нибудь, к дому близко подъезжает машина, чтобы она скорее в нее села.

Напомним, что ранее в октябре Заворотнюк впервые вышла на связь в рамках передачи, посвященной дню рождения Николая Баскова. 

Родные и близкие Анастасии до сих пор не дают СМИ никаких официальных комментариев о ее состоянии. Они лишь просят проявить уважение к праву на личную жизнь и не беспокоить. 

В любом случае пожелаем Анастасии здоровья, а ее близким - терпения.

Новый роман Гарика Харламова 

На этой неделе желтая пресса писала о новом романе актера Гарика Харламова. На этот раз в любовницы артисту записали "копию" его бывшей жены. 

"После развода Гарик Харламов утешился с копией Кристины Асмус", "У Харламова роман с копией Асмус", "Гарик Харламов нашел утешение в компании копии Кристины Асмус", - писали многочисленные порталы. 

Новой любовницей Гарика Харламова назвали актрису Катерину Ковальчук. 

Их вместе в Сочи заметили поклонники. Об этом пишет "Комсомольская правда". Что делали Харламов и Ковальчук, не уточняется. В соцсетях Катерины появились снимки, сделанные в соседней Абхазии. По словам девушки, она приехала на съемки нового проекта.

"Я в Абхазии, ребят. Тут удивительно самобытно и атмосферно! Как будто я в далеком прошлом. Хотя снимаем мы про далекое будущее. Как же я люблю истории, чтоб до мурашек, до дрожи в сердце, как же я счастлива всегда браться, хвататься, вгрызаться в новый опыт! Наше невероятное приключение началось", - написала она.

Фолловеры заметили, что Катерина Ковальчук очень похожа на Кристину Асмус - лицо, комплекция, даже стиль в одежде. Они сошлись во мнении, что у Гарика есть определенный женский типаж.

А что думаете вы? 

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