Звездные страсти: Заворотнюк начала выходить на улицу, а Харламов утешился с копией Асмус

Новости про Анастасию Заворотнюк

Журналисты стараются по крупицам собирать информацию о состоянии тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. Недавно многочисленные новостные порталы сообщили, что актрису якобы заметили гуляющей во дворе собственного дома в Подмосковье.

Прогулки Заворотнюк осуществляет за забором на участке. Это сделано специально, чтобы актрису не могли бы сфотографировать. Как сообщает Teleprogramma.pro, если Анастасии нужно выехать куда-нибудь, к дому близко подъезжает машина, чтобы она скорее в нее села.

Напомним, что ранее в октябре Заворотнюк впервые вышла на связь в рамках передачи, посвященной дню рождения Николая Баскова.

Родные и близкие Анастасии до сих пор не дают СМИ никаких официальных комментариев о ее состоянии. Они лишь просят проявить уважение к праву на личную жизнь и не беспокоить.

В любом случае пожелаем Анастасии здоровья, а ее близким - терпения.

Новый роман Гарика Харламова

На этой неделе желтая пресса писала о новом романе актера Гарика Харламова. На этот раз в любовницы артисту записали "копию" его бывшей жены.

"После развода Гарик Харламов утешился с копией Кристины Асмус", "У Харламова роман с копией Асмус", "Гарик Харламов нашел утешение в компании копии Кристины Асмус", - писали многочисленные порталы.

Новой любовницей Гарика Харламова назвали актрису Катерину Ковальчук.

Их вместе в Сочи заметили поклонники. Об этом пишет "Комсомольская правда". Что делали Харламов и Ковальчук, не уточняется. В соцсетях Катерины появились снимки, сделанные в соседней Абхазии. По словам девушки, она приехала на съемки нового проекта.

"Я в Абхазии, ребят. Тут удивительно самобытно и атмосферно! Как будто я в далеком прошлом. Хотя снимаем мы про далекое будущее. Как же я люблю истории, чтоб до мурашек, до дрожи в сердце, как же я счастлива всегда браться, хвататься, вгрызаться в новый опыт! Наше невероятное приключение началось", - написала она.

Фолловеры заметили, что Катерина Ковальчук очень похожа на Кристину Асмус - лицо, комплекция, даже стиль в одежде. Они сошлись во мнении, что у Гарика есть определенный женский типаж.