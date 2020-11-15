Николай Цискаридзе о жалобе в КГБ: "Требовали, чтобы их детей, избавили от общения с уродом"

Он рассказал о своем детстве и учебе в балетном училище. Цискаридзе подчеркнул, что в балете (как во взрослом, так и в детском) очень высокая конкуренция, поэтому отношения между детьми зачастую непростые.

Например, он помнит, как его однокласснику намазали нижнее белье "Финалгоном" (согревающая мазь) на конкурсе. Подросток станцевал, но потом просто сорвался на крик, как ему было больно.

Однажды на самого Николая родители детей написали жалобу в КГБ.

"Они не верят, что я мальчик. Таких способностей у мальчиков не бывает. Они требуют медицинского освидетельствования, и чтобы их детей, избавили от общения с уродом", - сказал он.

Ему было 13 лет и он прошел внеочередную медкомиссию. Было установлено, что у Николая самая обычная мужская физиология. Конфликт после этого был исчерпан. Но Цискаридзе не понимал до конца, что происходит. Только позднее решился спросить у мамы.

"Я пять лет все это хлебал", - объяснил Цискаридзе, ведь ему после этого случая пришлось учиться с этими детьми дальше.

Танцовщик указывает, что сам он гадости никому не делал.

"Я заходил - уже была гадость для них", - подытожил он.

Сейчас будучи ректором Академии русского балета имени Вагановой понимает, когда ему пишут неправду, ведь он сам прошел непростой путь. Родители часто жалуются на педогогов академии. Цискаридзе не скрывает, что они пишут письма Владимиру Путину, в прокуратуру, а порой жалобы доходят до суда.