Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние программы

Меладзе пожаловался на ограничения из-за пандемии, связанные с театрами и музыкальными площадками.

"Спектакли, концерты и другие массовые мероприятия отменены до 15 января. Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и так далее сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует", - возмутился он.

Артист указал, что ежедневно 3 миллиона людей в Москве спускаются в переполненное метро, там никто не соблюдает правил социальной дистанции. Певец заметил, что если метро - "жизненно важная артерия мегаполиса", то новогодние концерты - это "лишь развлечение, не являющееся первой необходимостью".

"И когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остается ничего, кроме просмотра развлекательных программ по телевизору", - пояснил певец.

Он призвал артистов отказаться от съемок в передачах, чтобы в новогоднюю ночь зрители не обнаружили на телевидении ни одного артиста. Так, он хочет привлечь внимание к тому, что десятки тысяч людей из индустрии развлечений оказались без работы.

"Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил", - считает Меладзе.