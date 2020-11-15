Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние программы

Популярный исполнитель Валерий Меладзе призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в новогодних телепрограммах, чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии коронавируса музыкантам. Это обращение он разместил на своей Instagram-странице.
Меладзе пожаловался на ограничения из-за пандемии, связанные с театрами и музыкальными площадками.
"Спектакли, концерты и другие массовые мероприятия отменены до 15 января. Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и так далее сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует", - возмутился он.
Артист указал, что ежедневно 3 миллиона людей в Москве спускаются в переполненное метро, там никто не соблюдает правил социальной дистанции. Певец заметил, что если метро - "жизненно важная артерия мегаполиса", то новогодние концерты - это "лишь развлечение, не являющееся первой необходимостью".
"И когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остается ничего, кроме просмотра развлекательных программ по телевизору", - пояснил певец.
Он призвал артистов отказаться от съемок в передачах, чтобы в новогоднюю ночь зрители не обнаружили на телевидении ни одного артиста. Так, он хочет привлечь внимание к тому, что десятки тысяч людей из индустрии развлечений оказались без работы.
"Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил", - считает Меладзе.
Напомним, 10 ноября в Москве объявили об усилении ограничений из-за распространения Covid-19. Культурных мероприятий с участием зрителей временно приостановлены. Согласно новым правилам, рестораны, бары и кафе должны перестать работать ночью.