Латвийские ученые разработали метод, который может прогнозировать вспышку Covid-19

Весной латвийские ученые успешно разработали метод измерения распространения Covid-19 в канализационной системе. Сбор анализов в Кулдиге доказал, что с помощью этого способа можно своевременно определить, где ожидается вспышка, сообщает канал LTV.
При помощи устройства для отбора проб воды из городских канализационных систем можно каждый час точно измерять уровень концентрации Covid-19 в сточных водах.
"Образцы в Кулдиге ясно показали нам тенденцию обнаруживать наличие вируса в сточных водах за пять-шесть дней до вспышки эпидемии в городе.
Всемирная организация здравоохранения проявила интерес к методу, разработанному латвийскими учеными.
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