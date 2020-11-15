В прошлом Марис, а ныне Мадара, откровенно о детях и принятии себя

Мадара родилась мальчиком и получила имя Марис. Уже в подростковом возрасте мальчик понимал, что на самом деле чувствует себя не в свой тарелке: "В то время уже была эта гендерная дисфория, которую я, казалось, не осознавала".

В детстве мама не понимала, почему ее сын отличается от других мальчиков. Узнав, что она фактически вырастила дочь, она приняла и поддержала Мадару. "Очень замкнутый ребенок. Он нигде не участвовал. Он всегда шел своей дорогой - сам по себе, одинокий, его не принимали дети", - вспоминает мать Мадары Дзинтра.

В возрасте 22 лет Мадара, в то время еще жившая как Марис, женилась. Год назад Мадара осознала, что больше не может притворяться: "Самым большим желанием в моей жизни были дети. У меня они есть, теперь у меня их целых три. По сути, по крайней мере ими я уже наполнила свою жизнь. Я узнала, что жена мне изменяет и это в принципе ускорило решение, что я не буду впредь мучаться, а постараюсь жить".

"По сути, я обнаружила все это только в прошлом году, когда пошла к психологу, говорила о детстве, о чувствах, и я пришла к этим воспоминаниям, а затем я начала вносить все эти изменения. Если не пытаться уменьшить эту дисфорию, начинается достаточно глубокая депрессия", - делится Мадара.