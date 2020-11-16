19 лет вместе: Галкин и Пугачева отметили годовщину

Ежегодно в СМИ появляются новости о разводе звездной пары, но Максим Галкин и Алла Пугачева продолжают оставаться вместе. Кроме того, они воспитывают двух очаровательных малышей - Гарри и Лизу.
44-летний Максим Галкин и 71-летняя Алла Пугачева вместе уже 19 лет.
15 ноября Галкин разместил на своей Instagram-странице нежное фото, на котором он обнимает Аллу Борисовну за плечи.
"19 лет вместе", - написал под снимком Максим.
Галкин также поделился в сторис снимками с праздничным столом. Он устроил супруге романтический ужин при свечах и окружил ее подарками. К слову, Максим заметил, что уже близится Новый год, а потому их дом празднично задекорирован.
В комментариях к публикации пару поздравили многочисленные звездные коллеги: Николай Басков, Валерия, Слава, Глюкоза, Игорь Николаев, Алика Смехова, Агата Муцениеце, Лайма Вайкуле и многие другие.
Присоединяемся к поздравлениям!
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в декабре 2011 года, прожив вместе до свадьбы почти 10 лет. Через два года после этого на свет появились их дети - двойняшки Гарри и Лиза, рожденные от суррогатной матери.