Пн, 16.11.2020
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Никита Зрелов, дипломированный биолог

19 лет вместе: Галкин и Пугачева отметили годовщину

Алла Пугачева и Максим Галкин

ФОТО: https://www.instagram.com/maxgalkinru/?hl=ru

Ежегодно в СМИ появляются новости о разводе звездной пары, но Максим Галкин и Алла Пугачева продолжают оставаться вместе. Кроме того, они воспитывают двух очаровательных малышей - Гарри и Лизу. 

44-летний Максим Галкин и 71-летняя Алла Пугачева вместе уже 19 лет. 

15 ноября Галкин разместил на своей Instagram-странице нежное фото, на котором он обнимает Аллу Борисовну за плечи. 

"19 лет вместе", - написал под снимком Максим. 

Галкин также поделился в сторис снимками с праздничным столом. Он устроил супруге романтический ужин при свечах и окружил ее подарками. К слову, Максим заметил, что уже близится Новый год, а потому их дом празднично задекорирован. 

В комментариях к публикации пару поздравили многочисленные звездные коллеги: Николай Басков, Валерия, Слава, Глюкоза, Игорь Николаев, Алика Смехова, Агата Муцениеце, Лайма Вайкуле и многие другие. 

Присоединяемся к поздравлениям!

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в декабре 2011 года, прожив вместе до свадьбы почти 10 лет. Через два года после этого на свет появились их дети - двойняшки Гарри и Лиза, рожденные от суррогатной матери. 

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