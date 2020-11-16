19 лет вместе: Галкин и Пугачева отметили годовщину

44-летний Максим Галкин и 71-летняя Алла Пугачева вместе уже 19 лет.

15 ноября Галкин разместил на своей Instagram-странице нежное фото, на котором он обнимает Аллу Борисовну за плечи.

"19 лет вместе", - написал под снимком Максим.

Галкин также поделился в сторис снимками с праздничным столом. Он устроил супруге романтический ужин при свечах и окружил ее подарками. К слову, Максим заметил, что уже близится Новый год, а потому их дом празднично задекорирован.

В комментариях к публикации пару поздравили многочисленные звездные коллеги: Николай Басков, Валерия, Слава, Глюкоза, Игорь Николаев, Алика Смехова, Агата Муцениеце, Лайма Вайкуле и многие другие.

Присоединяемся к поздравлениям!