"Большой Кристап" назвал победителей

За работу на картиной "Вихрь душ" Дрейбергс также получил титул лучшего режиссера игрового фильма.

Кроме того, приз за лучший монтаж взял Гатис Белогрудов. Лолита Ритманис получила награду за музыку. В категории "Лучшая работа гримеров" победила Дзинтра Биюбена, а за операторскую работу "Большого Кристапа" вручили Валдису Целминю.

"Вихрь душ" также взял приз зрительских симпатий от портала Lsm.lv за лучшее достижение в киноискусстве.

Церемония национальной кинопремии "Большой Кристап" Agnese Zeltiņa

Давис Сухаревский получил награду за роль в картине Pilsēta pie upes, актриса Бригита Цмунтова была отмечена за роль второго плана.

"Большого Кристапа" за пожизненный вклад в киноискусство получил кинооператор, педагог и профессор Латвийской академии культуры Калвис Залцманис.

Лучшим полнометражным документальным фильмом была признана картина продюсеров Иварса Звиедриса и Марты Бите "Носящий" (Valkātājs). Звиедрис и Харальд Озолс также получили награду за этот фильм в категории "Лучшая операторская работа в документальном фильме".

Лучшим короткометражным документальным фильмом признали ленту Pirmais tilts (режиссер Лайла Пакалниня).

Лучшими документальными режиссерами стали Лиене Линде и Арманд Зацс за фильм "Рядом" (Klātbūtne).

В категории "Лучший дебют" награду получил фильм "Смена" (Maiņa) Реми Калвиня с продюсером Гинтом Грубе.

"Лучший студенческий фильм" - "Две полоски" (Divas strīpiņas), режиссер Алисе Зариня.

Мультфильм "Моя любимая война" (Mans mīļākais karš) режиссера Илзе Бурковски-Якобсены назван лучшим анимационным фильмом. Илзе Бурковска-Якобсена также получила "Большого Кристапа" за режиссуру.

За работу художника по анимации "Большого Кристапа" получил Карлис Витолс - "Дева-лебедь" (Gulbju jaunava).

Лучшим сценаристом стал Виестурс Кайришс за "Город у реки" (Pilsēta pie upes).

"Город у реки" получил награды за звук - Людвик Бохадло и Роберт Слезакс.

За костюмы была отмечена Кейт (Keita) - фильм "Что знает Тихая Герда" (Ko zina Klusā Gerda). За работу в этой картине в категории "Лучшая художественная работа" был отмечен Юргис Красонс.