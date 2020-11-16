Covid-19 и звезды: новости о состоянии Светлакова, Илона Маска, Хрусталева и других

Дмитрий Хрусталев

14 ноября 41-летний соведущий "Вечернего Урганта" Дмитрий Хрусталев был госпитализирован в больницу с подозрением на коронавирус. Изначально его состояние было тяжелым. Артиста ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Позже выяснилось, что анализы на Covid-19 у него отрицательные.

"Комсомольская правда" сообщает предварительный диагноз: "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления".

Как выяснилось, артист неожиданно потерял сознание в такси, когда ехал к матери. Таксист не стал медлить, а направился в ближайшую больницу, где врачи оказали немедленную помощь Дмитрию Хрусталеву.

Дмитрий Хрусталев ФОТО: скриншот видео

Сергей Светлаков

12 ноября актер и шоумен Сергей Светлаков был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. У артиста было небольшое поражение в легких от Covid и температура. Доктора убедили его лечь в больницу на терапию.

42-летний артист чувствует себя нормально. В соцсетях он разместил видео, которое подписал "Во время Covid в голове". Сергей показал подписчикам шум в подземном тоннеле во время движения состава метро. Сергей Светлаков продолжает оставаться в больнице под наблюдением врачей.

Сергей Светлаков ФОТО: скриншот видео

Владимир Зеленский

У 42-летнего Владимира Зеленского 9 ноября был обнаружен коронавирус. Он чувствует себя хорошо и исполняет свои обязанности, находясь в самоизоляции.

"Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать", - написал он.

Известно, что президент Украины работает из больницы. Он также записал видеообращение, назвав фейком сообщения о том, что его лечение в киевской больнице "Феофания" стоит "миллионы гривен в день". Зеленский подчеркнул, что находится в больнице на общих условиях.

Илон Маск

49-летний основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что за один день сдал четыре экспресс-теста на коронавирус, два из которых показали отрицательный результат, а два других - положительный. Он сначала пребывал в замешательстве, а теперь решил, что переносит коронавирус в "умеренной форме".

Бизнесмен так ответил на вопрос подписчиков в соцсетях: "Из симптомов есть легкая простуда, что неудивительно, ведь коронавирус и является ее разновидностью".

Елена Ксенофонтова

47-летняя Елена Ксенофонтова получила отрицательный тест на коронавирус, но она считает, что больна. Актриса лечится дома. Она признается, что испытывает серьезное недомогание. Елена получает лечение и выполняет рекомендации опытного доктора.

Диана Гурцкая

16 ноября стало известно, что певица Диана Гурцкая заразилась коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости. Информацию о заболевании подтвердил представитель исполнительницы. В какой форме протекает болезнь, не уточняется.

Юлия Волкова

Певица Юлия Волкова также заразилась Covid-19. Известно, что она остается на домашнем карантине.

Елена Степаненко