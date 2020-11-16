18 ноября в этом году будет одним из самых теплых в истории наблюдений. Но это все-таки не рекорд

Максимальная температура воздуха в среду составит от +6 градусов в Латгале до +11..+12 градусов в Курземе и Риге. До этого самая высокая температура воздуха 18 ноября была зарегистрирована в Риге в 1980 году - +10,4 градуса, а рекорд всей страны принадлежит Даугавпилсу, где в 2002 году 18 ноября было +12,2 градуса.

Согласно прогнозам, существует большая вероятность, что в среду на метеостанциях на Колке и в Мерсрагсе будут зарегистрированы новые рекорды тепла для 18 ноября.

В целом ожидается пасмурная погода с порывистым ветром и дождями, а к концу недели - похолодание.