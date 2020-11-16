Пн, 16.11.2020
Коронавирус состоит, скажем, из 30 000 буковок, он достаточно простенький - это его генетический материал, и раз в примерно две недели меняется одна из буковок, а мы можем по буковкам отследить случаи, которые не могут связать эпидемиологи. Никита Зрелов, сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований
Никита Зрелов, сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • 18 ноября в этом году будет одним из самых теплых в истории наблюдений. Но это все-таки не рекорд

18 ноября в этом году будет одним из самых теплых в истории наблюдений. Но это все-таки не рекорд

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В этом году в годовщину провозглашения Латвийской Республики будут побиты рекорды тепла, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Максимальная температура воздуха в среду составит от +6 градусов в Латгале до +11..+12 градусов в Курземе и Риге. До этого самая высокая температура воздуха 18 ноября была зарегистрирована в Риге в 1980 году - +10,4 градуса, а рекорд всей страны принадлежит Даугавпилсу, где в 2002 году 18 ноября было +12,2 градуса.

Согласно прогнозам, существует большая вероятность, что в среду на метеостанциях на Колке и в Мерсрагсе будут зарегистрированы новые рекорды тепла для 18 ноября.

В целом ожидается пасмурная погода с порывистым ветром и дождями, а к концу недели - похолодание.

Холоднее всего 18 ноября было в Мерсрагсе в 1965 году, когда столбики термометров опустились до -18,1 градуса.

Последние новости

НАВЕРХ
Back