Дуэйн "Скала" Джонсон должен был сниматься за рулем Porsche, но он не влез в машину

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон принимает участие в съемках боевика "Красное уведомление" (должен выйти на Netflix в 2021 году). Недавно артист поделился в соцсетях забавным случаем на съемочной площадке.
Оказалось, что одну сцену снять так и не удалось.
Режиссер фильма Роусон Маршалл Тербер придумал погоню. В ней герой Джонсона прыгает в белый автомобиль Porsche и мчится по дороге на большой скорости.
Несколько месяцев съемочная команда искала подходящую машину. За белый Porsche были уплачены большие деньги. Доставка тоже потребовала времени и финансовых вложений. Но внезапно произошла беда - Джонсон не смог в нее поместиться: "Я был как большая коричневая зефирка, которая пытается влезть в прорезь для монет", - написал он в Instagram.
Джонсон рассказал, что у всем съемочной группы и режиссера наступило неловкое молчание, а потом актер вся команда просто начали громко смеяться.
"К черту. Добро пожаловать в 2020 год. В конце концов, мы показали свою гибкость и способность быстро соображать, и нашли "креативные" способы, чтобы все-таки снять сцену", - подытожил артист.