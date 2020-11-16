Дуэйн "Скала" Джонсон должен был сниматься за рулем Porsche, но он не влез в машину

Оказалось, что одну сцену снять так и не удалось.

Режиссер фильма Роусон Маршалл Тербер придумал погоню. В ней герой Джонсона прыгает в белый автомобиль Porsche и мчится по дороге на большой скорости.

Несколько месяцев съемочная команда искала подходящую машину. За белый Porsche были уплачены большие деньги. Доставка тоже потребовала времени и финансовых вложений. Но внезапно произошла беда - Джонсон не смог в нее поместиться: "Я был как большая коричневая зефирка, которая пытается влезть в прорезь для монет", - написал он в Instagram.

Джонсон рассказал, что у всем съемочной группы и режиссера наступило неловкое молчание, а потом актер вся команда просто начали громко смеяться.