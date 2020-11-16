Пн, 16.11.2020
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Никита Зрелов, дипломированный биолог
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  • Дуэйн "Скала" Джонсон должен был сниматься за рулем Porsche, но он не влез в машину

Дуэйн "Скала" Джонсон должен был сниматься за рулем Porsche, но он не влез в машину

ФОТО: https://www.instagram.com/therock/?

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон принимает участие в съемках боевика "Красное уведомление" (должен выйти на Netflix в 2021 году). Недавно артист поделился в соцсетях забавным случаем на съемочной площадке. 

Оказалось, что одну сцену снять так и не удалось.

Режиссер фильма Роусон Маршалл Тербер придумал погоню. В ней герой Джонсона прыгает в белый автомобиль Porsche и мчится по дороге на большой скорости.

Несколько месяцев съемочная команда искала подходящую машину. За белый Porsche были уплачены большие деньги. Доставка тоже потребовала времени и финансовых вложений. Но внезапно произошла беда - Джонсон не смог в нее поместиться: "Я был как большая коричневая зефирка, которая пытается влезть в прорезь для монет", - написал он в Instagram.

Джонсон рассказал, что у всем съемочной группы и режиссера наступило неловкое молчание, а потом актер вся команда просто начали громко смеяться.

"К черту. Добро пожаловать в 2020 год. В конце концов, мы показали свою гибкость и способность быстро соображать, и нашли "креативные" способы, чтобы все-таки снять сцену", - подытожил артист. 

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