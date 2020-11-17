"Для меня брак - вещь необязательная": Стас Пьеха признался, что до сих пор не разведен

Стас Пьеха заявил, что не считает брак обязательным. Он считает, что институт брака устарел. Певец также призвал не бояться разводов. Основанный на эмоциях союз может распасться после того, как улягутся пылкие чувства. Поэтому мужчинам первые два года отношений не стоит спешить с женитьбой, а следует посмотреть на дистанции, как будет развиваться роман.

"Для меня брак - вещь необязательная", - сказал Пьеха.

Он считает, что генетически у людей не заложено жить с одним и тем же человеком. Если семейная жизнь не полна радости, то развода бояться не стоит. Период расторжения брака он назвал "дорогой к счастью, имеющей тяжелое начало". В таком случае очень важно удержать себя от того, чтобы вернуться к бывшему партнеру.

Пьеха считает, что браки распадаются в момент, когда партнеры перестают развиваться вместе.

Любопытный факт, что Стас уже 5 лет живет раздельно с женой, но официально развод не оформил. Его 5-летний сын живет с матерью в Санкт-Петербурге.