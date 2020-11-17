"Малыш, как же ты нас напугал!": Ургант позвонил Хрусталеву в эфире по видеосвязи

Зрителей шоу "Вечерний Ургант" напугала новость о госпитализации соведущего программы Дмитрия Хрусталева.
Сообщалось, что Хрусталев в тяжелом состоянии, в экстренном порядке был помещен в реанимацию. Оказало, что Дмитрий довольно быстро пришел в себя и выписался из больницы.
Иван Ургант решил позвонить соведущему прямо в эфире передачи.
"Хочется сказать: "Малыш, как же ты нас напугал", - сказал Иван.
В ответ Дмитрий поблагодарил всех, кто за него переживал, и даже тех, кто не переживал. Следом он пожелал не болеть, не попадать в больницы, есть, пить и высыпаться.
"Мы уже думали ничто не перебьет Артема Дзюбу, но нет, ты перебил, Митя", – заявил Ургант.
На что Хрусталев ответил: "А у нас тут такой цикл. Артем Дзюба перебил Тарзана, я перебил Дзюбу, и я сделал пародию на Тарзана - цикл!".
Иван Ургант с ним согласился.
Дальше Хрусталев показал картонную фигуру соведущего в полный рост, которая стоит у него дома, назвав ее своим "личным Ургантом". Он объяснил, что пропустит несколько выпусков и будет проходить медобследование. Дмитрий пошутил, что займется вязанием.
Напомним, 14 ноября 41-летний соведущий "Вечернего Урганта" Дмитрий Хрусталев был госпитализирован в больницу с подозрением на коронавирус. Изначально его состояние было тяжелым. Артиста ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Позже выяснилось, что анализы на Covid-19 у него отрицательные.