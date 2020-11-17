"Малыш, как же ты нас напугал!": Ургант позвонил Хрусталеву в эфире по видеосвязи

Сообщалось, что Хрусталев в тяжелом состоянии, в экстренном порядке был помещен в реанимацию. Оказало, что Дмитрий довольно быстро пришел в себя и выписался из больницы.

Иван Ургант решил позвонить соведущему прямо в эфире передачи.

"Хочется сказать: "Малыш, как же ты нас напугал", - сказал Иван.

В ответ Дмитрий поблагодарил всех, кто за него переживал, и даже тех, кто не переживал. Следом он пожелал не болеть, не попадать в больницы, есть, пить и высыпаться.

"Мы уже думали ничто не перебьет Артема Дзюбу, но нет, ты перебил, Митя", – заявил Ургант.

На что Хрусталев ответил: "А у нас тут такой цикл. Артем Дзюба перебил Тарзана, я перебил Дзюбу, и я сделал пародию на Тарзана - цикл!".

Иван Ургант с ним согласился.

Дальше Хрусталев показал картонную фигуру соведущего в полный рост, которая стоит у него дома, назвав ее своим "личным Ургантом". Он объяснил, что пропустит несколько выпусков и будет проходить медобследование. Дмитрий пошутил, что займется вязанием.