Сын Виктора Цоя подал в суд на режиссера и прокатчиков фильма "Цой"

Портал "Медуза" сообщает, что суд в Москве зарегистрировал иск Александра Цоя, сына погибшего лидера группы "Кино", к режиссеру Алексею Учителю, его киностудии и прокатчикам фильма "Цой".
Дату слушаний пока не определили.
Александр Цой рассказал, что планировал через суд приостановить прокат фильма о своем отце и получить от Алексея Учителя копии ленты. Об этом он заявил изданию "Комсомольская правда".
До этого Цой планировал изъять копии и изучить, но фильм уже стартовал.
"Но мы, конечно, не отказываемся от борьбы - просто теперь требования, скорее всего, будут немного другими", - заявил Александр.
Сын Виктора Цоя считает, что режиссер не имел права использовать изображения его отца. Если суд удовлетворит иск, то Алексея Учителя могут обязать переделать фильм с учетом требований семьи покойного музыканта, добавил Александр Цой.
Напомним, что в фильмае "Цой" рассказана вымышленная история, произошедшая после смерти рок-легенды.
Ранее Александр Цой публиковал обращение на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой не допустить проката картины. Обращение осталось без ответа.