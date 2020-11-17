Вт, 17.11.2020
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Никита Зрелов, дипломированный биолог
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  • Сын Виктора Цоя подал в суд на режиссера и прокатчиков фильма "Цой"

Сын Виктора Цоя подал в суд на режиссера и прокатчиков фильма "Цой"

Виктор Цой

ФОТО: скриншот видео/ личный архив Троицкого

Портал "Медуза" сообщает, что суд в Москве зарегистрировал иск Александра Цоя, сына погибшего лидера группы "Кино", к режиссеру Алексею Учителю, его киностудии и прокатчикам фильма "Цой".

Дату слушаний пока не определили. 

Александр Цой рассказал, что планировал через суд приостановить прокат фильма о своем отце и получить от Алексея Учителя копии ленты. Об этом он заявил изданию "Комсомольская правда".

До этого Цой планировал изъять копии и изучить, но фильм уже стартовал. 

"Но мы, конечно, не отказываемся от борьбы - просто теперь требования, скорее всего, будут немного другими", - заявил Александр.

Сын Виктора Цоя считает, что режиссер не имел права использовать изображения его отца. Если суд удовлетворит иск, то Алексея Учителя могут обязать переделать фильм с учетом требований семьи покойного музыканта, добавил Александр Цой.

Напомним, что в фильмае "Цой"  рассказана вымышленная история, произошедшая после смерти рок-легенды.

Ранее Александр Цой публиковал обращение на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой не допустить проката картины. Обращение осталось без ответа.

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