Сын Виктора Цоя подал в суд на режиссера и прокатчиков фильма "Цой"

Дату слушаний пока не определили.

Александр Цой рассказал, что планировал через суд приостановить прокат фильма о своем отце и получить от Алексея Учителя копии ленты. Об этом он заявил изданию "Комсомольская правда".

До этого Цой планировал изъять копии и изучить, но фильм уже стартовал.

"Но мы, конечно, не отказываемся от борьбы - просто теперь требования, скорее всего, будут немного другими", - заявил Александр.

Сын Виктора Цоя считает, что режиссер не имел права использовать изображения его отца. Если суд удовлетворит иск, то Алексея Учителя могут обязать переделать фильм с учетом требований семьи покойного музыканта, добавил Александр Цой.

Напомним, что в фильмае "Цой" рассказана вымышленная история, произошедшая после смерти рок-легенды.