Кто установил скульптуру Лачплесиса и Черного рыцаря из отходов на Рижском канале?

Арт-инсталляция KURŠ KURU? izŠĶIROsiTU! (КТО КОГО? отСОРТИРУЙты!) на Рижском канале появилась перед Днем Лачплесиса и в течение недели вызвала широкий резонанс в социальных сетях, где высказывались догадки о том, кому принадлежит идея скульптуры и какова ее цель. Дискуссии идут и о том, куда созданное из переработанных отходов произведение искусства отправится после государственного праздника.

Инсталляцию по заказу предприятия по услугам в сфере окружающей среды Clean R создал художник Харалд Гертс вместе со своей командой - Раймондом Рубулисом, Марисом Кононенко и Владиславом Мончинским. Инсталляция создавалась из сортированных отходов и привлекла внимание прохожих, которые ее фотографировали, восхищались в социальных сетях и обсуждали, кто является ее заказчиком. Сегодня Clean R признает, что основная идея этого объекта окружающей среды заключалась в том, чтобы привлечь внимание людей к тому, насколько ответственно или несознательно мы относимся к покупкам и использованию купленного, насколько в действительности наше поведение дружественно окружающей среде или, наоборот, легкомысленно, когда мы покупаем больше, чем нужно, а затем в больших объемах купленное очень быстро выбрасываем.

Инсталляция, которая наряду с уличным освещением в городе также подсвечивается, будет доступна для осмотра до 20 ноября. Сейчас уже ясно, что она будет сохранена, но пока еще обсуждается, где ей лучшее находиться – оставаться в Риге или все же отправиться в один из региональных центров.

Предприятие по оказанию услуг в сфере окружающей среды Clean R в сотрудничестве со скульптором Харалдсом Гертсом создало необычное произведение искусства, которое символически отражает повседневное принятие людьми решений в вопросах потребления товаров и сортировки мусора. Инсталляция размещена на плоту на Рижском канале между площадью у памятника Свободы и оперным театром и воспроизводит борьбу героев эпоса на Даугаве. Это произведение искусства передает обществу послание о том, что в каждом из нас идет внутренняя борьба между добром и злом. В этой инсталляции Лачплесис олицетворяет желание привести в порядок окружающую среду, сортировать, покупать только то, что необходимо, а Черный рыцарь символизирует неуемную тягу общества покупать больше, чем оно в состоянии потреблять, культивирование потребления и ситуацию, когда мы сами можем утонуть в своих отходах. О том, кто победит в каждом из нас - добрый и разумный или плохой и ненасытный - решить должен каждый сам.

"Самым большим вызовом в реализации этого проекта была комбинация материалов и основы, потому что вначале невозможно было предсказать, какие отходы мы получим, как это будет выглядеть, как они между собой будут комбинироваться, а также будет ли понятно обществу послание созданного произведения. Это был объемный проект, реализованный вместе с коллегами, когда было сделано невозможное - создан объект современного искусства со сбалансированным обликом и дизайном. Инсталляция воплощает противоположность двух основных образов эпоса, не вызывая первую ассоциацию о том, что это всего лишь кучка мусора, а уникальная арт-инсталляция с подсветкой и со своим посланием общественности. Хоть раз каждый из нас через призму литературы чувствовал, как будто в нас идет эта внутренняя борьба между двумя силами, и, возможно, это произведение заставит часть общества задуматься и выбрать, какому из образов мы хотим соответствовать", - рассказывает о проекте подробнее скульптор Харалд Гертс.

Особо был продуман формат инсталляции – с учетом условий инсталляция высотой 2,4 метра, которая выражает идею о важности сортировки мусора в будущей перспективе, предлагается вниманию прохожих с расстояния, на городском канале. Таким об-разом, на нескольких уровнях в инсталляции сочетаются практический и символический аспекты - обеспечивается безопасное расстояние между зрителями и объектом, чтобы избежать скопления людей, в то же время символично обыграна идея расстояния, то есть реальной угрозы несортированных отходов для общества в будущем.