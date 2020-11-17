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Компания IKEA в Балтии объявила о программе социальной ответственности в Эстонии, Латвии и Литве. IKEA старается улучшить повседневную жизнь многих людей, и цель этой программы начать работу по борьбе с одной из больших проблем в приблатике – насилием в семье.

«Основа бизнес стратегии IKEA – экологичный и устойчивый подход, доступные цены для многих людей. Экологичный подход – это не только забота о природе, но работа в обществе тех странах, где мы работаем. Цель программы социальной ответственности IKEA – вдохновлять, активизировать и мобилизовать дискуссии в нашем обществе о сложных социальных вопросах, и вместе искать решения и создавать положительные изменения», – поясняет руководитель IKEA в балтийский странах, Йоханесс Р. Йоханнесон.

О насилии в семье нужно говорить

Йоханесс Р. Йоханнесон рассказывает, что ранее основными инвестициями IKEA было устойчивое развитие в странах Балтии. В дальнейшем это останется важным стратегическим направлением, которое будет дополнено также социальными программами для общества.

«Мы в IKEA выступаем за равенство и честное отношение для всех и везде, включая отношения в семьях. Мы видим статистику о насилии в семьях, и во время пандемии COVID-19 эти цифры только растут. Мы хотим быть с теми, кто говорит об этом, чтобы проблема была озвучена и объединить усилия на поиск решения этой проблемы», – говорит Й. Р. Йоханнесон. По статистике – каждая третья женщина в Балтийских странах хотя бы раз в жизни переживала насилие от партнёра, похожая тенденция наблюдается и в Европе. В период чрезвычайной ситуации, когда люди стали больше проводить времени дома, эта проблема стала ещё актуальнее.

«Физическое насилие – не единственное на чём мы будем концентрироваться – это легко распознаваемая проблема. Но ситуация гораздо шире: мы хотим обратить внимание на другие виды насилия, например, психологическое или экономическое», – поясняет Й. Р. Йоханнесон.

От помощи кризисным центрам до коммуникации

Социальная работа IKEA в странах Балтии будет касаться, например, помощи кризисным центрам, где семьи временно могут разместиться и воспользоваться различными социальными услугами и помощью, также информационная поддержка кампаний, для распространения информации в обществе, образовательные материалы о видах насилия и способах защиты.

«У нас нет ответов на все вопросы, и мы не можем достичь целей в одиночку. Мы ищем пути сотрудничества с другими сторонами, например, политиками, негосударственными организациями, СМИ и другими. На данный момент у нас разработан план на 3 года вперёд, но это только начало», – рассказывает представитель IKEA.

IKEA планирует начать активную работу в начале 2021 года в Латвии и Литве, где IKEA уже полностью представлена на рынке.

Для дополнительной информации:

Рената Данте

Руководитель отдела корпоративных связей IKEA Балтия

Телефон: +370 655 26656