Умер Роман Виктюк. Ранее он попал в больницу с Covid-19

Режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию московского Театра Романа Виктюка.
"Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня", - сказал собеседник агентства.
Несколько недель назад сообщалось о том, что он попал в больницу с коронавирусом, пишет телеканал "360".
Известно, что в конце октября Роман Виктюк попал в реанимацию, так как у него обнаружили Covid-19. Изначально его поместили в отделение второй терапии, однако затем состояние режиссера ухудшилось и его перевели в реанимацию.
Роман Григорьевич Виктюк - российский и украинский театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Театра Романа Виктюка.
Умер советский и российский режиссер Роман Виктюк. Ему было 84 года. Несколько недель назад сообщалось о том, что он попал в больницу с коронавирусом. pic.twitter.com/ohyfoSu9zG— Телеканал 360° (@360tv) November 17, 2020