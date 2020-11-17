Умер Роман Виктюк. Ранее он попал в больницу с Covid-19

Несколько недель назад сообщалось о том, что он попал в больницу с коронавирусом, пишет телеканал "360".

Известно, что в конце октября Роман Виктюк попал в реанимацию, так как у него обнаружили Covid-19. Изначально его поместили в отделение второй терапии, однако затем состояние режиссера ухудшилось и его перевели в реанимацию.