Вт, 17.11.2020
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Никита Зрелов, дипломированный биолог

Умер Роман Виктюк. Ранее он попал в больницу с Covid-19

Режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию московского Театра Романа Виктюка.

"Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня", - сказал собеседник агентства. 

Несколько недель назад сообщалось о том, что он попал в больницу с коронавирусом, пишет телеканал "360".

Известно, что в конце октября Роман Виктюк попал в реанимацию, так как у него обнаружили Covid-19. Изначально его поместили в отделение второй терапии, однако затем состояние режиссера ухудшилось и его перевели в реанимацию.

Роман Григорьевич Виктюк - российский и украинский театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Театра Романа Виктюка.

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