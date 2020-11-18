Осуждены виновные в подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале

Окружной военный суд в российском городе Ростове-на-Дону признал четырех жителей Дагестана виновными в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале, сообщает "Медуза".
По решению суда Хидирнеби Казуев приговорен к 19 годам лишения свободы, Габибула Халдузов - к 18 годам, Самир Ибрагимов - к 17 годам, Шамиль Магомедов - к 10 годам.
Как установил суд, в 2016 году обвиняемые организовали террористическое сообщество, которое поддерживало идеи "Исламского государства". В июле 2017 года они планировали взорвать самодельную бомбу на концерте Филиппа Киркорова в Дагестане.
"Реализовать задуманное подсудимым не удалось, так как концертная площадка охранялась сотрудниками полиции, они не смогли проникнуть и установить взрывные устройства до начала мероприятия", - приводит сообщение суда "Медуза". Осенью 2017 года подозреваемых в преступлении задержали.
Ранее "Коммерсант" сообщал, что один из обвиняемых заявлял, что получил заказ на убийство певца Филиппа Киркорова от Максима Галкина. Тот якобы заказал преступление за два миллиона рублей из ревности к певице Алле Пугачевой. Следствие и прокуратура не поверили обвиняемому и заподозрили его в попытке затянуть расследование.