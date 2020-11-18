Осуждены виновные в подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале

По решению суда Хидирнеби Казуев приговорен к 19 годам лишения свободы, Габибула Халдузов - к 18 годам, Самир Ибрагимов - к 17 годам, Шамиль Магомедов - к 10 годам.

Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.

Как установил суд, в 2016 году обвиняемые организовали террористическое сообщество, которое поддерживало идеи "Исламского государства". В июле 2017 года они планировали взорвать самодельную бомбу на концерте Филиппа Киркорова в Дагестане.

"Реализовать задуманное подсудимым не удалось, так как концертная площадка охранялась сотрудниками полиции, они не смогли проникнуть и установить взрывные устройства до начала мероприятия", - приводит сообщение суда "Медуза". Осенью 2017 года подозреваемых в преступлении задержали.