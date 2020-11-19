"Добро пожаловать в Чечню" - нашумевший фильм от HBO про охоту на геев. Плюсы и минусы

"Добро пожаловать в Чечню" режиссера Дэвида Фрэнса входит в серию Storyville телерадиокорпорации BBC. Те уже как минимум один раз посвящали один из своих фильмов России - в 2017 году вышел документальный проект "За пределом", посвященный подготовке российской звезды художественной гимнастики Маргариты Мамун к Олимпийским играм.

В том же году впервые появились обрывистые данные о систематическом преследовании, пытках и убийствах гомосексуалистов в Чечне - преступления были негласно поддержаны властями республики, и представителей ЛГБТ нередко убивали их собственные родственники. До сих пор неизвестно, что стало причиной всплеска насилия конкретно в тот момент, но информация заинтересовала активистов - Давида Истеева, координатора программы экстренной помощи российской ЛГБТ-сети, и сотрудницу Московского комьюнити-центра Ольгу Баранову, которые вскоре стали заниматься вывозом геев и лесбиянок Чечни во временные убежища в России и других странах, а позднее - организацией их переезда на Запад.

ФОТО: imdb.com

Тогда же происходящим заинтересовался американский документалист Дэвид Фрэнс - он связался с вышеназванными активистами, и те после долгих уговоров дали согласие на съемки.

Документалисты взялись за производство со смелостью, достойной партизан - львиная часть фильма снималась тайно, а съемочная группа зачастую состояла только из оператора (известного российского документалиста Аскольда Курова) и режиссера (впрочем, отметим, что непосредственно в Чечню он приехал только один раз).

Однако смелость создателей в картине разумно соседствует с предусмотрительностью - лица героев, чья деанонимизация могла представлять опасность, в фильме были скрыты с помощью технологии, схожей с популярной deepfake - фактически на них наложили лица актеров. Таким образом, в фильме сохранена не только анонимность героев, но и их мимика, что не позволяет рассыпаться эмоциональному фону происходящего.

ФОТО: imdb.com

Такое бесстрашие авторов вызывает неподдельное уважение, однако надолго одного этого топлива не хватает, и внимание к фильму вскоре начинает ослабевать - по факту, ему просто не за что уцепиться. Возможно, потому, что для Восточной Европы демонстрируемая в фильме ситуация не настолько дика и незнакома - как-никак в редком латвийском дворе не найдется хотя бы один, кто встретит идею побить пи****сов с неподдельным энтузиазмом.

Однако причина не только в этом - "Добро пожаловать в Чечню" на протяжении львиной доли повествования просто не предлагает необходимой для любого рассказа единой нити повествования - человеческой истории. Фокус фильма пытается выхватить сразу нескольких персонажей, в результате чего внимания для каждого из них оказывается недостаточно.

В картине Фрэнса, несомненно, хватает ярких и эмоциональных событий, однако их потенциал досадно упущен не очень умелым использованием.