"Добро пожаловать в Чечню" - нашумевший фильм от HBO про охоту на геев. Плюсы и минусы

В этом году внимание всего мира в который раз привлекла Чечня - на телеканале HBO состоялась премьера документального триллера "Добро пожаловать в Чечню", рассказывающего о целенаправленном устрашении, пытках и убийствах представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в республике. RUS TVNET фильм посмотрел и разобрался, каким получился западный взгляд на происходящее в печально известной части России.
"Добро пожаловать в Чечню" режиссера Дэвида Фрэнса входит в серию Storyville телерадиокорпорации BBC. Те уже как минимум один раз посвящали один из своих фильмов России - в 2017 году вышел документальный проект "За пределом", посвященный подготовке российской звезды художественной гимнастики Маргариты Мамун к Олимпийским играм.
В том же году впервые появились обрывистые данные о систематическом преследовании, пытках и убийствах гомосексуалистов в Чечне - преступления были негласно поддержаны властями республики, и представителей ЛГБТ нередко убивали их собственные родственники. До сих пор неизвестно, что стало причиной всплеска насилия конкретно в тот момент, но информация заинтересовала активистов - Давида Истеева, координатора программы экстренной помощи российской ЛГБТ-сети, и сотрудницу Московского комьюнити-центра Ольгу Баранову, которые вскоре стали заниматься вывозом геев и лесбиянок Чечни во временные убежища в России и других странах, а позднее - организацией их переезда на Запад.
Тогда же происходящим заинтересовался американский документалист Дэвид Фрэнс - он связался с вышеназванными активистами, и те после долгих уговоров дали согласие на съемки.
Документалисты взялись за производство со смелостью, достойной партизан - львиная часть фильма снималась тайно, а съемочная группа зачастую состояла только из оператора (известного российского документалиста Аскольда Курова) и режиссера (впрочем, отметим, что непосредственно в Чечню он приехал только один раз).
Однако смелость создателей в картине разумно соседствует с предусмотрительностью - лица героев, чья деанонимизация могла представлять опасность, в фильме были скрыты с помощью технологии, схожей с популярной deepfake - фактически на них наложили лица актеров. Таким образом, в фильме сохранена не только анонимность героев, но и их мимика, что не позволяет рассыпаться эмоциональному фону происходящего.
Такое бесстрашие авторов вызывает неподдельное уважение, однако надолго одного этого топлива не хватает, и внимание к фильму вскоре начинает ослабевать - по факту, ему просто не за что уцепиться. Возможно, потому, что для Восточной Европы демонстрируемая в фильме ситуация не настолько дика и незнакома - как-никак в редком латвийском дворе не найдется хотя бы один, кто встретит идею побить пи****сов с неподдельным энтузиазмом.
Однако причина не только в этом - "Добро пожаловать в Чечню" на протяжении львиной доли повествования просто не предлагает необходимой для любого рассказа единой нити повествования - человеческой истории. Фокус фильма пытается выхватить сразу нескольких персонажей, в результате чего внимания для каждого из них оказывается недостаточно.
Впрочем, периодически создатели дают аудитории пикантную встряску, вставляя в повествование несколько добытых российскими ЛГБТ-активистами документальных записей с издевательствами, насилием и даже убийством чеченских представителей ЛГБТ. Все это, конечно, перекликается в памяти с другим кошмаром - знаменитыми чеченскими снафф-видео с пытками и убийствами во время обеих военных кампаний. Кажется, что без отголосков того садистского наслаждения не может обойтись ни одна из историй про южную российскую республику. Однако, не касаясь вопросов этики (она в искусстве вообще очень условна - спросите хоть Кантемира Балагова), авторам стоило лишний раз подумать о художественной честности использования настолько острого инструмента.
И тут всплывает вопрос о целесообразности попыток вместить в пределах одного высказывания две совершенно разные стихии - ужас фанатичной жестокости и вылизанную аккуратность популярной документалистики. Все-таки сомнительно, когда снятое скрытой камерой спасение чеченской девочки и любительские кадры насилия над безоружными перемежаются с "портретной" документалистикой, где на глянцевой картинке активисты (при всем к ним уважении) делают озабоченные лица в странных попытках живописать то, что уже и так все поняли. Именно этот ход нарушает один из основных принципов нарративного искусства - все убеждения, с уверенностью высказанные героем вслух, неизменно воспринимаются как неправда. И именно в обратном пытаются убедить нас создатели.
Помимо этого, работа Фрэнса, хоть и была без преувеличения трудоемкой (съемки продолжались полтора года), отличается не красящей ее субъективностью, больше напоминающей громкие газетные вырезки, и обходит стороной многие возникающие вопросы по отношению к героям.
После всего этого фильм создает о себе впечатление без преувеличения полезного и необходимого, но довольно слабого с художественной точки зрения кино, куда сильнее которого выходили даже в той же BBC Storyville.
Однако ближе к финалу фильм неожиданно проворачивает удивительную штуку - как будто для работы над последней его третью пригласили других режиссера с монтажером: повествование становится выразительным, интенсивным и беспрецедентно мощным (откровенно говоря, само повествование только тогда и начинается), а финал - обезоруживающе точным и эмоциональным. Как? Фильм, по факту не имеющий ни начала, ни середины, вдруг демонстрирует на редкость удачный финал. И это, конечно, спасительный ход, но подействовать способный только на тех, кто досидит до конца скудные на эмоции добрые две трети фильма.
Вывод: "Добро пожаловать в Чечню" мог бы стать не только полезным и необходимым для мирового общества (в первую очередь - для России) фильмом, но и потрясающим примером западной документалистики - увы, этому помешала фатальная затянутость и неспособность авторов грамотно распорядиться многообещающим материалом.
Оценка: 3,5 из 5