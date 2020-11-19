Чт, 19.11.2020
Единственный способ спастись от дрона - передвигаться быстро, 120 км/час или быстрее. Так, чтобы дрон не успел отслеживать. На такой скорости ездить по горным серпантинам опасно, и я не знаю, что сейчас опаснее - дрон-камикадзе или опасность аварии. Янис Вингрис из Нагорного Карабаха
Янис Вингрис из Нагорного Карабаха

Известны новые правила проведения "Евровидения-2021"

ФОТО: instagram.com

Организаторы международного музыкального конкурса "Евровидение" рассказали о правилах его проведения в 2021 году. Информация была опубликована на официальном сайте конкурса.

Теперь артисты должны будут предварительно записать свои выступления для "Евровидения-2021" на случай, если они не смогут принять участие на конкурсе живьем. Эта запись станет гарантом выступления музыканта на конкурсе.

За съемку музыкального клипа для участия в конкурсе будет отвечать национальный вещатель каждой страны. Организаторы конкурса указывают, что будет наблюдать за записью выступления в онлайн-формате. Они также обеспечат честность соревнования.

Напомним, что ранее организаторы "Евровидения" опубликовали 4 сценария для проведения конкурса в 2021 году. На него будет влиять эпидемиологическая ситуация в мире. В одном из сценариев указано, что конкурс пройдет в концертном зале Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) с жюри и зрителями. Есть и вариант проведения в онлайн-формате.

Галерея: Сцена "Евровидение-2020"

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