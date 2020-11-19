Известны новые правила проведения "Евровидения-2021"

Теперь артисты должны будут предварительно записать свои выступления для "Евровидения-2021" на случай, если они не смогут принять участие на конкурсе живьем. Эта запись станет гарантом выступления музыканта на конкурсе.

За съемку музыкального клипа для участия в конкурсе будет отвечать национальный вещатель каждой страны. Организаторы конкурса указывают, что будет наблюдать за записью выступления в онлайн-формате. Они также обеспечат честность соревнования.

Напомним, что ранее организаторы "Евровидения" опубликовали 4 сценария для проведения конкурса в 2021 году. На него будет влиять эпидемиологическая ситуация в мире. В одном из сценариев указано, что конкурс пройдет в концертном зале Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) с жюри и зрителями. Есть и вариант проведения в онлайн-формате.