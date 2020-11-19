Чт, 19.11.2020
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  • "Женщина года" по версии журнала Glamour: актрисы из сериала "Чики", Zivert, Ахмедова и другие

"Женщина года" по версии журнала Glamour: актрисы из сериала "Чики", Zivert, Ахмедова и другие
Фото

ФОТО: https://www.instagram.com/glamour_russia/

Церемония премии "Женщина года" проводится журналом Glamour с 2005 года. В этом году награды получили женщины, чьи голоса слышны несмотря на объективные трудности, несправедливость и глобальную пандемию. Об этом пишет Hello.ru.

Впервые организаторы не проводили традиционное голосование на сайте, а выбрали победителей коллективным решением.

Среди гостей были многочисленные знаменитости и  светские дамы: Светлана Бондарчук, Варвара Шмыкова, Ляйсан Утяшева, Zivert, Агата Муцениеце, Надежда Сысоева, Юлия Ахмедова, Мария Шумакова, Катерина Шпица и другие.

Победительницы премии "Женщина года" 2020 по версии журнала Glamour:

  • Оксана Пушкина – депутат государственной Думы – соавтор законопроектов по борьбе с домашним насилием.
  • Анастасия Васильева – глава профсоюза "Альянс врачей".
  • Юлия Ахмедова – чудо-женщина российского стендапа и автор тура "Нет харассменту".
  • Екатерина Шульман – политолог, публицист и наш проводник из 2020 в будущее равноправия.
  • Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова – актрисы сериала "Чики" и лица новой искренности.
  • Анастасия Татулова – сооснователь сети семейных кафе Андерсон и новый омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса в Российской Федерации.
  • Екатерина Брудная-Челядинова – автор самого художественного и оптимистического флэшмоба в российском интернете "ИзоИзоляция".
  • Мария Ласицкене – трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту, возглавившая борьбу российских спортсменов за право выступать на международных соревнованиях.
  • Юлия Цветкова – деятель феминистского движения, художница и активистка из Комсомольска-на-Амуре.
  • Светлана Прокопьева – журналист и борец за свободу слова в России.
  • Маргарита Ковальчук – первая российская киберспортсменка, выступающая за профессиональную команду по киберфутболу.
  • Олеся Шиповская – дизайнер и основатель бренда Lesyanebo.
  • Zivert – певица, весь год поддерживавшая оптимизм новыми хитами и дуэтами с Бастой и Niletto.
  • Мирослава Дума, протагонист движения за эко–ответственность в моде, сооснователь бренда Pangaia.

Специальные премии, учрежденные вместе с партнерами проекта, получили:

  • Екатерина Круглик, главный врач сети клиник пластической хирургии и косметологии VIP Clinic.
  • Светлана Бондарчук, которая вдохновляет не только своей активной жизненной позицией, но и умением находить время для себя.

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