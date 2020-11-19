"Женщина года" по версии журнала Glamour: актрисы из сериала "Чики", Zivert, Ахмедова и другие
Церемония премии "Женщина года" проводится журналом Glamour с 2005 года. В этом году награды получили женщины, чьи голоса слышны несмотря на объективные трудности, несправедливость и глобальную пандемию. Об этом пишет Hello.ru.
Впервые организаторы не проводили традиционное голосование на сайте, а выбрали победителей коллективным решением.
Среди гостей были многочисленные знаменитости и светские дамы: Светлана Бондарчук, Варвара Шмыкова, Ляйсан Утяшева, Zivert, Агата Муцениеце, Надежда Сысоева, Юлия Ахмедова, Мария Шумакова, Катерина Шпица и другие.
Победительницы премии "Женщина года" 2020 по версии журнала Glamour:
- Оксана Пушкина – депутат государственной Думы – соавтор законопроектов по борьбе с домашним насилием.
- Анастасия Васильева – глава профсоюза "Альянс врачей".
- Юлия Ахмедова – чудо-женщина российского стендапа и автор тура "Нет харассменту".
- Екатерина Шульман – политолог, публицист и наш проводник из 2020 в будущее равноправия.
- Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова – актрисы сериала "Чики" и лица новой искренности.
- Анастасия Татулова – сооснователь сети семейных кафе Андерсон и новый омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса в Российской Федерации.
- Екатерина Брудная-Челядинова – автор самого художественного и оптимистического флэшмоба в российском интернете "ИзоИзоляция".
- Мария Ласицкене – трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту, возглавившая борьбу российских спортсменов за право выступать на международных соревнованиях.
- Юлия Цветкова – деятель феминистского движения, художница и активистка из Комсомольска-на-Амуре.
- Светлана Прокопьева – журналист и борец за свободу слова в России.
- Маргарита Ковальчук – первая российская киберспортсменка, выступающая за профессиональную команду по киберфутболу.
- Олеся Шиповская – дизайнер и основатель бренда Lesyanebo.
- Zivert – певица, весь год поддерживавшая оптимизм новыми хитами и дуэтами с Бастой и Niletto.
- Мирослава Дума, протагонист движения за эко–ответственность в моде, сооснователь бренда Pangaia.
Специальные премии, учрежденные вместе с партнерами проекта, получили:
- Екатерина Круглик, главный врач сети клиник пластической хирургии и косметологии VIP Clinic.
- Светлана Бондарчук, которая вдохновляет не только своей активной жизненной позицией, но и умением находить время для себя.