Латвийская кинозвезда Кристине Белицка во время пандемии устроилась кассиром

Латвийская актриса и звезда фильма "Свингеры" Кристине Белицка во время пандемии устроилась кассиром. Об этом пишет портал Sejas.lv со ссылкой на журнал Kas Jauns?.
Белицка призналась журналистам, что многие ее коллеги сейчас остались без работы.
В начале лета ее накопления стали заканчиваться, потому она начала искать работу. Кристине не стала скрывать, что даже пробовала устроиться уборщицей. Люди читали CV актрисы и думали, что она их разыгрывает.
"В этом же магазине, куда я сейчас устроилась, меня спросили о причинах смены работы. Я объяснила, что театра и кинопроектов сейчас нет", - сказала Белицка.
Актриса признается, что никогда не боялась никакой работы.
"Делаю свое дело. Мне не надо через себя переступать... А что же мне еще делать? Надеть корону на голову и бедствовать лишь потому, что я - актриса? Это смешно", - резюмировала она.