Латвийская кинозвезда Кристине Белицка во время пандемии устроилась кассиром

Белицка призналась журналистам, что многие ее коллеги сейчас остались без работы.

В начале лета ее накопления стали заканчиваться, потому она начала искать работу. Кристине не стала скрывать, что даже пробовала устроиться уборщицей. Люди читали CV актрисы и думали, что она их разыгрывает.

"В этом же магазине, куда я сейчас устроилась, меня спросили о причинах смены работы. Я объяснила, что театра и кинопроектов сейчас нет", - сказала Белицка.

Актриса признается, что никогда не боялась никакой работы.