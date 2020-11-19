Дефляция в Латвии: экономика вошла в Toп-12 стран ЕС

Также годовая дефляция зарегистрирована в Греции (-2%), Эстонии (-1,7%), Ирландии (-1,5%), на Кипре (-1,4%), в Испании (-0,9%), Португалии и Италии (-0,6%), в Словении и Германии (-0,5%), Люксембурге (-0,4%) и Хорватии (-0,2%).

Годовая инфляция в октябре зарегистрирована во Франции (0,1%), Финляндии (0,2%), Дании (0,3%), Швеции и Бельгии (0,4%), Литве (0,5%), на Мальте и в Болгарии (0,6%), Австрии (1,1%), Нидерландах (1,2%), Словакии (1,6%), Румынии (1,8%), Чехии (2,9%), Венгрии (3%) и Польше (3,8%).

В среднем по ЕС годовая инфляция в октябре составила 0,3%, в еврозоне зарегистрирована годовая дефляция в размере 0,3%.

По сравнению с сентябрем в октябре этого года потребительские цены и в ЕС, и еврозоне выросли на 0,2%.