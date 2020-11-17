Жители Латвии наслаждаются свободной от автоналога Эстонией

Размер автоналога в Латвии в случае автомобилей, зарегистрированных впервые в 2009 году (в том числе, электромобили), зависит от количества выбрасываемого углекислого газа на километр, который комбинируется с мощностью двигателя. Автоналог составляет от 12 до 1056 евро в год.

Если количество выбрасываемого СО2 неизвестно, налог зависит от полной массы и объема двигателя (kw и cm³), размеры налога различаются.

"У меня очень много знакомых, чьи автомобили также стоят на учете в Эстонии, - объяснил Дзинтарс. – Если латвийская полиция остановит машину и выяснится, что ты латвиец и по документам живешь в Латвии, получишь штраф. Поэтому я прописался у друзей, которые живут в Валге. Теперь полиция ничего со мной поделать не может. По документам я – житель Эстонии". По его словам, точно так же жителями Эстонии зарегистрировались многие его друзья.

Махинации набирают обороты

Эстония, по словам Дзинтарса, от этих махинаций получает свою выгоду: "Я работаю в Латвии, а налоги плачу по месту жительства, то есть в Эстонии". К Эстонии он испытывает теплые чувства: делопроизводство, в том числе регистрация автомобиля в валгаском АРК, по его словам, в Эстонии удобнее и дружелюбнее по отношению к клиенту: "В целом это неприятно, что Латвия говорит: просто заплати за машину и все".

Ведущий специалист валгаского представительства Департамента шоссейных дорог Айвар Туманов сказал, что латвийцев он видит все больше:

"К нам латвийцы приходят довольно часто, особенно в последнее время. Каждую неделю ставим на учет две-три машины латвийцев. Бронируют время и приходят сюда. 1

Раньше так часто не приходили. В Эстонии регистрируют именно дорогие машины. У них там автоналог и налог на автомобили класса люкс". Туманов говорит, что чаще всего латвийцы создают в Эстонии фирму, в которой учитывается эта машина.

До 2017 года жители Латвии не пытались найти в Эстонии место жительства или зарегистрировать фирму из-за машины. Регистрироваться в Эстонии (в основном, в Валге) они начали после того, как Латвия стала вводить санкции в отношении тех, чьи машины находились на учете в Эстонии. В 2016 году таких автовладельцев было около тысячи.

Начиная с 2017 года, латвийцев обязали платить новый налог на автомобили, использующиеся в Латвии, но зарегистрированные где-то за границей. Его размер составляет 10 евро в день, 250 евро в месяц, 600 евро в полгода и 1000 евро в год.

За введение такого налога на Латвию пожаловались в Европейский суд. Налог посчитали дискриминационным, поскольку отдавалось предпочтение зарегистрированным в Латвии автомобилям. Суд решил, что автоналог в Латвии должен быть одинаковым для всех, вне зависимости от того, где машина зарегистрирована.