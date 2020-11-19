Обама в своих мемуарах посмеялся над фотосессией Путина

В книге "Земля обетованная" (A Promised Land), опубликованной во вторник, 17 ноября, Обама описывает свою первую встречу с Путиным в июле 2009 года на его даче под Москвой. В то время президентом России был Дмитрий Медведев, а Путин был премьер-министром после двух сроков.

Обама описывает Путина как физически "невзрачного, невысокого и компактного - с телосложением как у борца".

В своей книге Обама смеется над преувеличенно мужественными фотосессиями Путина, на которых он, например, изображен верхом на лошади без рубашки.

По словам бывшего президента США, Путин выглядит "одержимым своим имиджем, как подросток, который публикует фотографии в Instagram". 3

Обама вспоминает, что Путин начал свою первую встречу со "страстного и, казалось бы, бесконечного монолога" обо всех активностях, совершенных Соединенными Штатами за последние 20 лет, включая расширение НАТО и вторжение в Ирак.

Галерея: Фотосессия Владимира Путина

Обама пишет, что правительство Путина напоминает "преступную группировку". Он сравнивает Путина с коррумпированными политиками, которые правили городами США в конце 19-го начале 20-го века, считая различные льготы и взятки "вполне приемлемой частью своей работы".

"В таком мире отсутствие морали и презрение к любым более высоким целям, чем просто получение власти, не являются недостатками. Это преимущества", - подчеркивает Обама.

Обама считает, что за двадцать лет правления Путина Россия стала "страной, которой можно бояться, но которой никто не хочет подражать". 3

В более позитивном свете книга отображает ставленника Путина Медведева, который занимал пост президента России с 2008 по 2012 год. У Обамы создалось впечатление, что Медведев верил не во все позиции Кремля. "Когда он говорил, я заметил какое-то ироническое отстранение, как будто он хотел показать мне, что на самом деле не верит всему, что говорит", - пишет Обама о своей первой встрече с Медведевым на саммите G20 в апреле 2009 года.

Обама был президентом США с 2009 по 2017 год. Он вступил в должность вскоре после вторжения России в Грузию в 2008 году, что вызвало обеспокоенность по поводу агрессии Кремля в Восточной Европе. Хотя Обама изначально стремился улучшить отношения с Москвой, вскоре стало ясно, что это невозможно. В конце 2011 года Путин обвинил администрацию Обамы в попытке спровоцировать беспорядки в России, где протесты прошли до начала третьего президентства Путина. В 2014 году Путин оккупировал Крым и поддержал сепаратистов на востоке Украины, доведя американо-российские отношения до самого низкого уровня с момента окончания холодной войны. Администрация Обамы вместе со своими союзниками исключила Россию из G8 и ввела санкции против России.

Мемуары Обамы достигли рекорда в первый день продаж. 3

Почти 890 тысяч экземпляров новой книги бывшего президента США Барака Обамы "Земля обетованная" были проданы на книжных полках в США и Канаде за первые 24 часа, что дало ей хороший шанс стать бестселлером американских мемуаров в новейшей истории.

Данные о продажах за первый день, рекорд для Penguin Random House, также включают предварительно заказанные книги, электронные книги и аудиокниги.

Единственная книга жителя Белого дома, которая по успеху схожа с мемуарами экс-президента (по продажам на ранних этапах ее выпуска) - это книга бывшей леди Мишель Обама "Становление", разошедшаяся тиражом 725 тысяч экземпляров в первый день после ее выхода в 2018 году. Ее количество проданных копий по всему миру превысило десять миллионов.

Для сравнения: в первый день после его выпуска в Северной Америке было продано 400 тысяч копий книги "Моя жизнь" бывшего президента Клинтона и 220 тысяч копий "Моменты принятия решений" Джорджа Буша.