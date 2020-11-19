Дмитрий Хрусталев серьезно занялся проверкой своего здоровья

Сейчас 41-летний Хрусталев вне опасности. Его уже выписали домой и у него в планах пройти полное обследование организма, чтобы подобное больше не повторилось.

"Предварительный диагноз - лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления. Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого инцидента. Соглашусь с мнением многих из вас, что в погоне за молодостью и совершенством артистам приходится переутомлять свой организм: физические нагрузки, диеты, ненормированный график и тому подобное!" - цитирует его StarHit.ru.

Поэтому Хрусталев решил в ближайшие несколько недель заняться своим здоровьем и пройти более тщательное медицинское обследование.

"Спасибо еще раз всем, кто переживал за меня и поддержал моих близких!" - сказал он.

Но были и те, кто обвинил звезду в хайпе на болезни и коме. В адрес недоброжелателей резко высказалась жена Хрусталева - солистка группы "Фабрика" Мария Гончарук.

"Хочется отметить не только журналистскую этику, но и на врачебную (всего медперсонала в том числе). Только не говорите потом, что это ваш долг написать какую-то ***** непроверенную и мнить себя специалистами своего дела. И главное фото черно-белое добавить - так ведь больше просмотров будет! Ну а слить личную информацию - это у нас святое, хлебом не корми... Комментаторы... Какие жестокие люди: "Пиар". Вы в своем уме?!" - сказала она.