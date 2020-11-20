Синдром "сухого глаза": 5 причин и способы лечения

Что делать, если вы уже страдаете от сухости глаз и как избежать проблем со зрением в будущем, рассказывает врач-офтальмолог Андрей Соломатин.

Синдром "сухого глаза" возникает в результате изменений, происходящих на поверхности роговицы и конъюнктивы из-за низкого качества или отсутствия слезной жидкости. Нарушение стабильности слезной пленки, покрывающей переднюю часть глазного яблока, приводит к ощущению дискомфорта и сухости глаз. Если вовремя обратиться к врачу, то синдром "сухого глаза" эффективно лечится.

Почему возникает синдром "сухого глаза"

Существует ряд причин возникновения сухости глаз:

1. Работа за компьютером

Во время работы с любыми электронными девайсами мы настолько сконцентрированы на изображении, что моргаем реже нормы, а, значит, лишаем глаз необходимого увлажнения.

2. Сухой воздух

Он преследует нас круглый год: летом из-за кондиционеров, а зимой причиной становится центральное отопление. Сухой воздух высушивает слезу, лишая глаз питания и кислорода.

3. Контактные линзы

Пациенты, которые регулярно используют контактные линзы, чаще других сталкиваются с синдромом "сухого глаза". Ношение линз нарушает водно-жировой баланс роговицы, что не способствует естественной выработке слезы, снижает ее качество, и, как следствие, вызывает сухость глаз. В ситуации, когда необходимо продолжать носить линзы, и синдром

сухого глаза не избежать, есть два выхода: закапывать искусственную слезу или сделать лазерную коррекцию зрения, чтобы не нуждаться в использовании линз.

4. Заболевания

Например, сахарный диабет часто сопровождается синдромом «сухого глаза», который можно избежать при правильной компенсирующей терапии.

Хроническое воспаление век, или блефарит, также нарушает качество слезы, и, как следствие, сопровождается постоянной сухостью глаз.

Для лечения конъюнктивита используются антибиотики, которые тоже нарушают баланс компонентов слезы. После окончания лечения рекомендуется обратить внимание на состояние глаз и, при необходимости, пройти лечение от синдрома "сухого глаза".

5. Лекарства

Синдром "сухого глаза" может возникать как побочный эффект от применения некоторых лекарственных препаратов. Например, оральные контрацептивы и антидепрессанты влияют на гормональный фон, а от него напрямую зависит липидная составляющая слезы. При дисбалансе гормонов нарушается слезный баланс и, как результат, глаз начинает сохнуть.

Как лечить синдром "сухого глаза"

Систему лечения синдрома "сухого глаза" должен назначить врач по результатам профессиональной диагностики. Есть несколько способов борьбы с синдромом, среди них:

Капли искусственной слезы - они помогают поддерживать естественную влажность глаз, питая их необходимыми элементами.

Лечение лазером - для улучшения качества слезы и повышения количества ее продукции используется современная М22 IPL-терапия, во время которой происходит воздействие особыми тепловыми импульсами на область век. Снижение симптомов наблюдается сразу, но для получения оптимального эффект проводится курс из 4-6 процедур. Такой метод лечения безболезненный и эффективный, а результат сохраняется надолго - от полугода и больше.

Улучшение качества слезы при помощи употребления пищевых добавок, нормализации гормонального фона и использовании специальных каплей для глаз.

Профилактика синдрома "сухого глаза"

Для того, чтобы защитить глаза от пересыхания, регулируйте микроклимат в помещениях, соблюдайте правильную гигиену глаз, а также контролируйте свою работу за компьютером и старайтесь чаще моргать. Обязательно пейте 1,5 - 2 л жидкости в день и включайте в свой рацион продукты, богатые омега-3 кислотами, витаминами и минералами. Если сухость глаз связана с побочным эффектом от лекарственных препаратов, обратитесь к лечащему врачу для получения альтернативного лечения.