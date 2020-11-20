"Надо рвать за себя": звезда Black Star Дана Соколова о выживании в шоу-бизнесе, песнях и татуировках

Долгое время девушка выступала в клубах, исполняла каверы на современные песни. Параллельно писала стихи и работала со знакомыми музыкантами. В какой-то момент Дана поняла, что должна собраться, чтобы ее история с бесконечными вокальными конкурсами завершилась. Так и произошло - она победила на конкурсе "Молодая кровь" и стала артисткой лейбла Black Star.

Девушка продолжает жить на два города - Ригу и Москву. Особенной для нее является и Лиепая, ведь именно там живет автор ее многочисленных песен - Марко Джакомо, с которым, по словам самой певицы, у нее особая связь.

В откровенной беседе с ведущей Раисой Смирновой артистка рассказала о начале музыкального пути, решении отправиться на конкурс в Москву, выживании в шоу-бизнесе и борьбе за себя и свои песни.