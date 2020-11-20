Министр: учеников пятых и шестых классов, возможно, переведут "на удаленку"

"Если увидим, что общая статистика находится на уровне нынешних цифр, возможно, до такого шага не дойдет. Если же будет рост, можем принять такое решение [переход на дистанционное обучение] в отношении пятых и шестых классов", - заявила в эфире программы "Точки над i" Русского вещания LTV7 министр образования и науки Илга Шуплинска.
Министр также сообщила, что оценка ситуации, на основании которой и будет принято решение, будет проведена в понедельник, 23 ноября, а соответствующее решение может быть принято на заседании Кабинета министров во вторник, 24 ноября.
Как известно, 9 ноября в Латвии ввели режим режим чрезвычайной ситуации, в рамках которого ученики старших классов и студенты, освоение учебных программ которых не связано с практической деятельностью, учатся удаленно. В свою очередь ученики 1-6-х классов продолжают очное обучение, также открыты детские сады.