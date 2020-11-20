Министр: учеников пятых и шестых классов, возможно, переведут "на удаленку"

"Если увидим, что общая статистика находится на уровне нынешних цифр, возможно, до такого шага не дойдет. Если же будет рост, можем принять такое решение [переход на дистанционное обучение] в отношении пятых и шестых классов", - заявила в эфире программы "Точки над i" Русского вещания LTV7 министр образования и науки Илга Шуплинска.