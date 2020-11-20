Новый релиз от синт-рок группы Dani Ryan: рижане выпустили свой третий сингл и клип

Композиция традиционно выпущена вместе с видеоклипом, который, как и все материалы группы был снят и смонтирован самостоятельно участниками проекта Dani Ryan. На съемку клипа потребовалось три дня - в процессе участвовала команда из 7 человек. В свою очередь, вся последующая обработка снятого материала и его монтаж были выполнены лидером группы Даниилом Равинским. Также на плечи Даниила легла ответственность за создание всех визуальных эффектов и анимации в этом и предыдущих клипах группы. Бюджет клипа по разным подсчетам составил от 20 до 35 евро с учетом еды и напитков для съемочной команды и оплаты такси для доставки всей необходимой техники на съемки.

Сюжет клипа отсылает зрителя к первому синглу и клипу группы - RADIO ANNA, в котором рассказывается о путешествии главной героини Анны в космос. Песня и клип Komett поведают о том, что происходило в жизни Анны ранее и о жертве, на которую ей пришлось пойти для осуществления своей мечты - стать космонавтом.

Komett повествует о сложном выборе между мечтой и счастливой, но обычной жизнью, переживаниях двух людей и, конечно же, любви.

Слова к рэп-куплету песни были написаны бас-гитаристом Dani Ryan Никитой Андреевым, который также исполнил роль главного героя в новом клипе группы. Интересный факт заключается в том, что на момент написания этих строк Никита не имел ни малейшего представления, о чем будет песня и какая в ней будет музыка. Все, что было в его распоряжении - ритм и общая тематика будущей композиции - космос. Это было сделано намеренно, чтобы уже имеющийся материал никак не отразился на тексте этого куплета.

Весь процесс создания клипа "от нуля до ста" занял около двух недель - столько же, сколько занимает проверка и одобрение песни для ее выпуска на стриминговых платформах, таких как Spotify или Apple Music. Была поставлена цель - выпустить качественный и интересный клип одновременно с выходом сингла. Именно поэтому участники группы вложили в создание клипа не только максимальное количество своих сил, жертвуя свободным временем и отдыхом после основной работы, но и частичку своей души.

Коллектив Dani Ryan выражает отдельную благодарность за волшебный мастеринг трэка звукоинженеру Каспарсу Греизису и группе Barta за предоставление помещения для съемок.