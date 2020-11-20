Пт, 20.11.2020
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Янис Вингрис из Нагорного Карабаха
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  • "Янис приехал в Москву один": экс-супруга Тиммы отреагировала на интервью Анны Седоковой

"Янис приехал в Москву один": экс-супруга Тиммы отреагировала на интервью Анны Седоковой

В новом интервью жена латвийского баскетболиста Яниса Тиммы певица Анна Седокова рассказала о своем знакомстве с ним и о том, виновна ли она в разрушении его брака. После выхода интервью экс-супруга спортсмена Сана Тимма, похоже, отреагировала на эти заявления.

Анна призналась, что любит баскетбол. Потому сначала был баскетбол, а потом - Янис. 

"Я прямо ходила на игры "Химок", а потом Янис приехал играть в "Химки", - рассказала певица.

Впервые они пересеклись в баре Анны LaStory, который она открывала. 

"Янис приехал в Москву один. Он жил один. На тот момент его бывшая жена приняла решение расстаться, о чем она заявляла в интервью неоднократно. После, желая меня вмешать в эту ситуацию, она... обратила на меня весь свой гнев", - продолжила Анна.

Седокова недоумевает, ведь Янис тогда принял решение приехать и играть в другой стране. Они с Саной тогда уже расстались. 

"Он жил сам. Все делал сам", - отметила артистка. 

После этого интервью Сана Тимма разместила в соцсетях сообщение на русском языке.

"Почему ты врешь людям и не рассказываешь, что было на самом деле? Как тебе не стыдно?" - приводит ее слова портал Sejas.lv.

Напомним, что роман Яниса и Анны начался в период, когда баскетболист еще состоял в браке с матерью его ребенка Саной. 

Видео: Интервью с Анной Седоковой

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