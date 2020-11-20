"Янис приехал в Москву один": экс-супруга Тиммы отреагировала на интервью Анны Седоковой

Анна призналась, что любит баскетбол. Потому сначала был баскетбол, а потом - Янис.

"Я прямо ходила на игры "Химок", а потом Янис приехал играть в "Химки", - рассказала певица.

Впервые они пересеклись в баре Анны LaStory, который она открывала.

"Янис приехал в Москву один. Он жил один. На тот момент его бывшая жена приняла решение расстаться, о чем она заявляла в интервью неоднократно. После, желая меня вмешать в эту ситуацию, она... обратила на меня весь свой гнев", - продолжила Анна.

Седокова недоумевает, ведь Янис тогда принял решение приехать и играть в другой стране. Они с Саной тогда уже расстались.

"Он жил сам. Все делал сам", - отметила артистка.

После этого интервью Сана Тимма разместила в соцсетях сообщение на русском языке.

"Почему ты врешь людям и не рассказываешь, что было на самом деле? Как тебе не стыдно?" - приводит ее слова портал Sejas.lv.

Напомним, что роман Яниса и Анны начался в период, когда баскетболист еще состоял в браке с матерью его ребенка Саной.