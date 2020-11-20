Новый сериал "Идеальная семья" с Павлом Деревянко и Ольгой Медынич

Семейную пару Леши и Кати Соколовых в сериале сыграют популярные актеры Павел Де-ревянко и Ольга Медынич, их детей - Софья Лукьянова и Иван Бычков. Также в сериале снялись известный телеведущий и актер Вячеслав Манучаров, Борис Дергачев ("ТРИАДА"), Валентин Самохин ("Колл-центр") и др.

Как известно, все счастливые семьи похожи друг на друга. Красивый дом, полное взаимопонимание между супругами, дети ходят в музыкалку и спортивную секцию, на праздники все собираются за большим столом и постоянно улыбаются. Но Соколовы - не такие. Они настоящие. Леша влип в проблемы на работе и никак не может погасить долги, Катя рано стала мамой и не успела пожить для себя, Ваня докучает всем своей гиперактивностью, а Юля пугает родителей переходным возрастом и путается в поиске себя.

ФОТО: Пресс-фото

Несмотря на это, Соколовы решают принять участие в реалити-шоу "Идеальная семья", в котором самое понимающее и гармоничное семейство получит большой денежный приз. Для Леши это не только шанс погасить ипотеку, но и единственная возможность скрыться от головорезов, которые преследуют его из-за проблем на работе.

Вот только Катя ничего не знает ни о проблемах мужа, ни о том, что с сегодняшнего дня наблюдать за их жизнью будет вся страна. Катя была уверена, что Леша наконец-то устроил семье отпуск в шикарной вилле с бассейном и безлимитным спа. Какой будет ее реакция на то, что вся вилла нашпигована скрытыми камерами? Как выйдет из ситуации Леша, которому ни в коем случае нельзя оказаться за периметром? И примут ли зрители шоу Соколовых, совсем не похожих на стереотипное идеальное семейство?

ФОТО: Пресс-фото

Сериал "Идеальная семья" расскажет о том, что не соответствовать красивым идеалам - это не самое страшное. Куда хуже быть неискренним со своими близкими. Для Соколовых участие в шоу, где семьи хотят перещеголять друг друга в идеальности, станет шансом сплотиться и доказать всей стране, что картинка идеальной жизни у каждого своя, и в реальности вовсе необязательно стремиться стать семьей из рекламных роликов.

Ольга Медынич: "Наш проект показывает, что ничего идеального не существует. Есть только навязанные телевидением, обществом или инстаграмом стереотипы. Что такое идеальное? Это то, что идеально подходит только тебе. Для каждого человека - разное. По сути, мы высмеиваем стереотипы: какими должны быть отношения, люди и так да-лее. На самом деле никто не знает, какими они должны быть. И в этом смысл".

Вячеслав Манучаров: "В сериале мы видим изнанку телевизионной кухни, и это всегда очень любопытно. Это как смотреть спектакль, - занятие интересное, но больше внимания привлекает то, что происходит за кулисами. "Идеальная семья" как раз показывает ту самую интересную закулисную сторону большого телевизионного шоу".

Продюсеры сериала Евгений Никишов и Валерий Федорович: "В семье Соколовых многие узнают себя, и нам кажется, что сюжет сериала будет близким максимальному количеству зрителей. Мы работали с искусственным постулатом о том, что такое идеальная семья. Мы думаем, что идеальная семья - не та, в которой люди не проявляют своих настоящих качеств, а та, в которой люди разговаривают друг с другом, любят друг друга и могут найти выход из любой сложной ситуации вместе. Сериал пародирует рекламу, в которой показывают семьи с натянутыми улыбками, говорит о том, что таких семей на самом деле нет, и в настоящей жизни все намного сложнее. Все люди неидеальны. И нам кажется, что первый человек, который сделает рекламу майонеза или молока с неидеальной семьей, сорвет джек-пот. Может быть, это произойдет благодаря нашему сериалу!".

"Идеальная семья" - с 30 ноября в 20.00 на ТНТ!