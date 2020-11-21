Что делать автомобилистам, чтобы из-за фар не попасть в канаву или другую машину

Хоть в Латвии нужно ездить круглый год с включенным ближним светом или хотя бы дневными ходовыми огнями, летом это не так важно, как зимой. Летом темно только на короткое время, а зимой большую часть дня господствуют сумерки, полутьма и темнота.
По этой причине автомобильные фары очень важны. Фактически - не только для автомобилей, но и для любых транспортных средств. Автомобилисты часто забывают об этом и, когда едут по трассе, удивляются, что ничего не видят.
Часто решение бывает банальным, ведь иногда достаточно заменить перегоревшую лампочку или даже просто промыть фары, и картинка на дороге в темноте станет совсем другой. Однако оказывается, что даже при такой простой операции, как чистка фар, нужно учитывать некоторые нюансы, чтобы ничего не повредить.
Также автомобилистам стоит помнить об источниках света в салоне. В яркую часть дня они не будут мешать, но ночью слишком яркое освещение приборной панели, в том числе интенсивный свет от мультимедийной системы, может утомлять глаза так, что водитель больше не может видеть, что происходит за окном. Об этом в сюжете о ценных советах программы Zebra рассказал ее ведущий Паул Тимротс.
В программе также напоминают, что все пользователи смартфонов, которые используют свои устройства как навигационную систему, должны помнить о его правильном расположении. Например, держатель для телефона не следует приклеивать посередине лобового стекла под зеркалом, потому что таким образом все объекты закрывают примерно треть всего поля зрения.
Больше о освещении снаружи и внутри автомобиля смотрите в сюжете Zebra (на латышском языке)