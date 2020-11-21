Что делать автомобилистам, чтобы из-за фар не попасть в канаву или другую машину

По этой причине автомобильные фары очень важны. Фактически - не только для автомобилей, но и для любых транспортных средств. Автомобилисты часто забывают об этом и, когда едут по трассе, удивляются, что ничего не видят.

ФОТО: Скриншот из видео

Часто решение бывает банальным, ведь иногда достаточно заменить перегоревшую лампочку или даже просто промыть фары, и картинка на дороге в темноте станет совсем другой. Однако оказывается, что даже при такой простой операции, как чистка фар, нужно учитывать некоторые нюансы, чтобы ничего не повредить.

Также автомобилистам стоит помнить об источниках света в салоне. В яркую часть дня они не будут мешать, но ночью слишком яркое освещение приборной панели, в том числе интенсивный свет от мультимедийной системы, может утомлять глаза так, что водитель больше не может видеть, что происходит за окном. Об этом в сюжете о ценных советах программы Zebra рассказал ее ведущий Паул Тимротс.

ФОТО: Скриншот из видео

В программе также напоминают, что все пользователи смартфонов, которые используют свои устройства как навигационную систему, должны помнить о его правильном расположении. Например, держатель для телефона не следует приклеивать посередине лобового стекла под зеркалом, потому что таким образом все объекты закрывают примерно треть всего поля зрения.