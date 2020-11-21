Джордж Клуни рассказал о многолетней вражде с Расселом Кроу

Голливудский актер Джордж Клуни рассказал изданию GQ о многолетней вражде со своим коллегой Расселом Кроу.
Оказывается, Кроу негативно высказался о Клуни еще 15 лет назад.
"Вдруг из ниоткуда он заявил: "Я не такой продажный, как Роберт Де Ниро, Харрисон Форд или Джордж Клуни". Откуда это, черт возьми, взялось?" - спросил актер.
59-летний Джордж Клуни подчеркнул, что изрядно устал от конфликтов с коллегами. Раньше он неоднократно спорил со СМИ.
Издание подчеркивает, что Клуни - это тот редкий человек, для которого слава кажется забавой с возможностью для озорства и приключений. Он часто использовал свое влияние для справедливости по многим причинам. Однажды он раздавал наушники пассажирам самолета, на случай, если один из его близнецов начнет плакать в полете. В 2017 году его хороший друг Ранде Гербер отправился на MSNBC и рассказал историю о том, как несколькими годами ранее Клуни вызвал 14 своих самых близких друзей и дал каждому по миллиону долларов наличными в чемодане.
Напомним, в 2018 году Джордж Клуни был признан самым высокооплачиваемым актером по версии журнала Forbes. За год он сумел заработать 239 миллионов долларов. Большую часть заработка составила прибыль от продажи компании-производителя текилы Casamigos, одним из основателей которой был Клуни.