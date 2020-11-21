Джордж Клуни рассказал о многолетней вражде с Расселом Кроу

Издание подчеркивает, что Клуни - это тот редкий человек, для которого слава кажется забавой с возможностью для озорства и приключений. Он часто использовал свое влияние для справедливости по многим причинам. Однажды он раздавал наушники пассажирам самолета, на случай, если один из его близнецов начнет плакать в полете. В 2017 году его хороший друг Ранде Гербер отправился на MSNBC и рассказал историю о том, как несколькими годами ранее Клуни вызвал 14 своих самых близких друзей и дал каждому по миллиону долларов наличными в чемодане.