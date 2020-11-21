За последние сутки в авариях в Латвии погибли два человека

Вчера, 20 ноября, в Латвии зарегистрировано 149 дорожно-транспортных происшествий - в результате аварий погибли два человека, пострадали еще десять, сообщили в Государственной полиции.
Вчера около 13:30 в Ранкской волости Гулбенского края на шоссе Смилтене-Гулбене столкнулись два грузовых автомобиля Scania. В дорожно-транспортном происшествии погиб один человек и еще один пострадал.
В Риге водитель микроавтобуса VW Crafter вчера на ул. Вецдаугавас сбил женщину, которая от полученных травм скончалась.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала семь водителей, за превышение скорости на водителей оформлен 161 протокол.
В целом полиция за прошедшие сутки оформила 425 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.