За последние сутки в авариях в Латвии погибли два человека

Вчера около 13:30 в Ранкской волости Гулбенского края на шоссе Смилтене-Гулбене столкнулись два грузовых автомобиля Scania. В дорожно-транспортном происшествии погиб один человек и еще один пострадал.

В Риге водитель микроавтобуса VW Crafter вчера на ул. Вецдаугавас сбил женщину, которая от полученных травм скончалась.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала семь водителей, за превышение скорости на водителей оформлен 161 протокол.