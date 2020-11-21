Сб, 21.11.2020
Последняя неделя была самой тяжелой в моей политической карьере. Я оказалась под давлением из-за совмещения ролей министра и матери. Признаю, что совершила ошибку и прошу прощения. Майлис Репс, министр науки и образования Эстонии, подавшая в отставку
Майлис Репс, министр науки и образования Эстонии, подавшая в отставку

За последние сутки в авариях в Латвии погибли два человека

ФОТО: LETA

Вчера, 20 ноября, в Латвии зарегистрировано 149 дорожно-транспортных происшествий - в результате аварий погибли два человека, пострадали еще десять, сообщили в Государственной полиции.

Вчера около 13:30 в Ранкской волости Гулбенского края на шоссе Смилтене-Гулбене столкнулись два грузовых автомобиля Scania. В дорожно-транспортном происшествии погиб один человек и еще один пострадал.

В Риге водитель микроавтобуса VW Crafter вчера на ул. Вецдаугавас сбил женщину, которая от полученных травм скончалась.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала семь водителей, за превышение скорости на водителей оформлен 161 протокол.

В целом полиция за прошедшие сутки оформила 425 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

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