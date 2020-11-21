У команды Трампа - новый план для сохранения власти

Президент США попытается убедить республиканцев, что в крупных городах, где большинство избирателей поддержало демократов, подсчет голосов проходил непрозрачно и с большими нарушениями. Команда Дональда Трампа надеется, что в случае успеха консервативным законодателям в Пенсильвании и Мичигане придется вмешаться и убедить выборщиков проголосовать за нынешнего хозяина Белого дома, даже несмотря на то, что на выборах в этих штатах победил Джо Байден. Об этих планах агентство Reuters из трех источников в администрации Дональда Трампа.

Reuters также сообщает, что республиканцы штата Мичиган уже встречались с президентом и заявили, что у них нет никаких данных, которые были бы достаточной причиной для пересмотра результатов выборов. Именно поэтому парламентарии заявили, что голосование на выборах пройдет должным образом.

Голосование на президентских выборах в США закончилось почти три недели назад. По оценкам СМИ, Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 233 голоса, а для победы нужно 270 голосов.